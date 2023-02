T-Mobile daje 100 GB w nowej ofercie. Wystarczy usiąść i czekać

T-Mobile wprowadza dodatkową zachętę do skorzystania z najnowszej oferty na kartę. Można otrzymać dodatkowe 100 GB danych. Bonus przyznawany jest jednorazowo do końca marca.

W zeszłym tygodniu T-Mobile wprowadził nową ofertę na kartę w taryfach GO!, odświeżając i upraszczając wcześniejsze taryfy. Prezentując ją, operator zachęcał do skorzystania z promocji „Rok Internetu”, w której co miesiąc przy odnowieniu oferty GO! M lub GO! L klient może liczyć na paczkę 100 GB. Dziś operator wprowadził nowy element do tej układanki – dodatkowe 100 GB na start do wykorzystania przez 30 dni.

100 GB w T-Mobile – dla kogo i jak odebrać?

100 GB na start jest przyznawane podczas pierwszej aktywacji jednej z nowych, cyklicznych ofert, czyli GO! M za 35 zł, GO! M +UA za 40 zł lub GO! L za 45 zł. Bonus dawany jest tylko raz dla danego numeru telefonu, ale kolejne paczki 100 GB będą już wpadać po odnowieniu oferty dzięki promocji „Rok Internetu”.

Bonusowe 100 GB na start można odebrać od dziś do 31 marca 2023 r. Paczka przyznawana jest automatycznie, więc nie trzeba podejmować żadnych działań. Włączenie bonusu nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od pierwszej aktywacji jednej z cyklicznych usług objętych promocją. Zostanie to potwierdzone wiadomością SMS.

Jedynym warunkiem otrzymania bonusu jest posiadanie karty SIM umożliwiającej wykonywanie połączeń wychodzących oraz dodatniego salda konta. Bonus można wykorzystać na mobilny internet w Polsce w ciągu 30 dni od dnia aktywacji. Po tym terminie niewykorzystane jednostki z paczki 100 GB przepadają. Skorzystanie z promocji nie zwiększa limitu danych w roamingu UE.

Bonus wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych i paczkami danych. W razie wykorzystania całej paczki 100 GB przed upływem 30 dni, opłaty za transmisję danych będą naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem taryfy GO! lub posiadanymi dodatkowymi pakietami danych.

Stan przyznanego bonusu można sprawdzić kodem ekspresowym *512*2*2# lub w aplikacji Mój T-Mobile.

Dodatkowe szczegóły w regulaminie:

