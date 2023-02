T-Mobile odpala nową ofertę. Jest drożej, ale i więcej

T-Mobile odświeża i upraszcza ofertę na kartę w ramach taryfy GO! Klienci magentowej sieci mogą liczyć między innymi na większe paczki gigabajtów, dzięki czemu swobodniej będą korzystać z Internetu. Wszystko to jednak kosztem wzrostu cen.

Internet w telefonie przydaje się w wielu różnych sytuacjach. W pracy, w podróży czy podczas nauki, w czasie rozwijania hobby, a także przy załatwieniu spraw urzędowych oraz robieniu zakupów. Magentowi wiedzą o tym doskonale, dlatego przygotowali nową, prostszą wersję oferty T-Mobile na kartę, w której każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Dzięki niej użytkownicy będą też mogli przystąpić do promocji „Rok Internetu” i zyskać nawet 1200 GB przez rok. Szkoda tylko, że przy okazji wzrosły także ceny dostępnych pakietów.

Dla każdego coś dobrego

Dla tych, którzy potrzebują więcej Internetu mobilnego, idealna może być cykliczna oferta GO! M lub GO! L z 5G. W ramach pierwszej z nich klienci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, paczkę 20 GB oraz dodatkowe 20 GB po każdym doładowaniu w dowolnym kanale za 35 zł na 30 dni. Osoby, które wybiorą GO! L z dostępem do 5G, także otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, ale powiększoną do 30 GB paczkę danych oraz dodatkowe 30 GB po każdym doładowaniu za 45 zł na 30 dni.

Wybierając którąś z powyższych opcji, można skorzystać z promocji „Rok Internetu” i zyskać łącznie 1200 GB ekstra przez 365 dni, otrzymując co miesiąc przy odnowieniu oferty GO! M lub GO! L dodatkowe 100 GB. Dzięki takiemu połączeniu użytkownicy mogą przestać martwić się o gigabajty, ponieważ niewykorzystane GB z promocji „Rok Internetu” kumulują się. Promocję „Rok Internetu” można włączyć w aplikacji Mój T-Mobile.

Z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują mniej Internetu w swoim telefonie powstały oferty GO! S i GO! XS. W pakiecie GO! S można otrzymać nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, paczkę 15 GB oraz dodatkowe 15 GB po każdym doładowaniu za 30 zł na 30 dni. A dla tych, którzy okazjonalnie korzystają z Internetu, ale chcą mieć swobodny kontakt telefoniczny z bliskimi, idealna będzie oferta GO! XS, w ramach użytkownicy otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 10 GB po każdym doładowaniu za 25 zł na 30 dni.

Specjalna oferta dla osób z Ukrainy

W nowym portfolio ofert w T-Mobile na kartę znajduje się również specjalna oferta dla osób z Ukrainy, przebywających w Polsce. W ramach oferty GO! M+UA w cenie 40 zł co 30 dni klienci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz paczkę 20 GB Internetu. Przy każdym doładowaniu zyskują też kolejne 20 GB, co da w sumie 40 GB na 30 dni. Użytkownicy mogą też aktywować usługę „Rok Internetu” z 1200 GB ekstra, mogą również wykorzystać 1500 minut na rozmowy z Polski do ukraińskich sieci Kyivstar i Vodafone.

Wybraną ofertę można aktywować w aplikacji Mój T-Mobile lub poprzez wysłanie odpowiedniego kodu USSD lub SMS-a. Szczegóły w tabeli poniżej.

Pakiet GO! L z 5G

za 45 zł na 30 dni GO! M+UA

za 40 zł na 30 dni GO! M

za 35 zł na 30 dni GO! S

za 30 zł na 30 dni GO! XS

za 25 zł na 30 dni Rok Internetu 1200 GB przez 365 dni (12 x 100 GB) - - Internet 30 GB 20 GB 20 GB 15 GB - Dodatkowe GB

po doładowaniu 30 GB 20 GB 20 GB 15 GB 10 GB Rozmowy, SMS-y

i MMS-y bez limitu Rozmowy do Ukrainy

(Vodafone i Kyivstar) - 1500 minut - - - Limit danych

w roamingu UE 8,63 GB 7,67 GB 6,71 GB 5,75 GB - Kod aktywacyjny *600*1*5# *600*1*4# *600*1*3# *600*1*2# *600*1*1#



Nowa oferta, czyli więcej za więcej

Nowa oferta na kartę w sieci T-Mobile to tak zwane „więcej za więcej”. Wcześniej dostępne były takie pakiety:

Bez limitu XL z 20 GB Internetu (+20 GB za doładowanie) w cenie 39 zł na 30 dni ,

, Bez limitu L+ z 15 GB Internetu (+20 GB za doładowanie) i nielimitowane gigabajty na korzystanie z Vibera, Messengera i WhatsAppa w cenie 35 zł na 30 dni ,

, Bez limitu L z 15 GB Internetu (+15 GB za doładowanie) w cenie 30 zł na 30 dni ,

, Bez limitu M z 10 GB Internetu (+10 GB za doładowanie) w cenie 25 zł na 30 dni ,

, Bez limitu S z 1 GB Internetu (+5 GB za doładowanie) w cenie 20 zł na 30 dni.

Bonusy za doładowanie uwzględniają comiesięczne doładowanie konta kwotą w wysokości miesięcznej opłaty za pakiet Bez limitu.

Jak zauważyli nasi Czytelnicy, w cenie najnowszych pakietów w T-Mobile na kartę nie ma już usługi Supernet Video, pozwalającej na korzystanie z wybranych serwisów wideo bez zużywania na to posiadanego pakietu danych.

