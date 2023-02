Ukraina o krok bliżej od bezpłatnego roamingu UE

W Komisji Europejskiej trwają prace nad włączeniem Ukrainy do obszaru bezpłatnego roamingu. Dzięki temu znikną duże opłaty w połączeniach, które dziś naliczane są poza specjalnymi pakietami operatorów.

Dzięki przyjęciu dziś przez Komisję Europejską wniosku o włączenie roamingu do układu o stowarzyszeniu Ukrainy z UE nasi sąsiedzi są o krok bliżej unijnego obszaru bezpłatnego roamingu. Po wejściu w życie nowych uzgodnień mieszkańcy Ukrainy podróżujący do UE nie będą już musieli uiszczać żadnych dodatkowych opłat za korzystanie ze swoich telefonów komórkowych. Te same prawa będą przysługiwać osobom z UE podróżującym do Ukrainy.

Włączenie Ukrainy do unijnego obszaru bezpłatnego roamingu jest jednym z działań zmierzających do pełnego wdrożenia strefy wolnego handlu (DCFTA) między UE a Ukrainą oraz dalszej integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem UE. Jest to pierwszy przypadek rozszerzenia rynku wewnętrznego UE o Ukrainę.

Dzisiejszy wniosek zbliża obywateli Ukrainy do korzystania z ważnej funkcji jednolitego rynku dzięki roamingowi bez dodatkowych opłat podczas podróży po UE. Po raz pierwszy proponujemy długofalowo rozszerzyć nasz obszar korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju dla kraju spoza UE i EOG. Jest to również pierwszy krok w kierunku potencjalnej dalszej integracji w dziedzinie telekomunikacji

– powiedział Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego.

Jednocześnie przedłużona została współpraca Komisji z unijnymi i ukraińskimi operatorami, dotycząca przystępnych cenowo lub bezpłatnych połączeń pomiędzy UE a Ukrainą.

Do włączenia Ukrainy do strefy unijnego roamingu brakuje już niewiele. Wniosek zostanie teraz rozpatrzony przez Radę Unii Europejskiej, a gdy Rada podejmie decyzję, wprowadzenie zasad jednolitego rynku przypieczętuje Komitet ds. Handlu UE–Ukraina.

Włączenie Ukrainy do inicjatywy „Roam like at home” oznacza, że osiągnęliśmy kolejny ważny krok w naszych coraz ściślejszych stosunkach. Ułatwi to życie obywatelom Ukrainy przybywającym do UE i pomoże obywatelom UE podróżującym do Ukrainy. Świadczy to o naszym wyraźnym zaangażowaniu na rzecz pełnego wdrożenia ambitnej pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu i jest kolejnym sygnałem, że przyszłość Ukrainy jest w UE

– komentuje Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy odpowiedzialny za handel.

Jak jednak zaznacza Komisja Europejska, tempo integracji Ukrainy z wewnętrznym rynkiem usług roamingu UE będzie zależało od tempa zbliżania się Ukrainy do UE i wdrażania odpowiednich przepisów UE w Ukrainie.

Obecnie operatorzy telekomunikacyjni z UE i Ukrainy oferują na zasadzie dobrowolności przystępne cenowo lub bezpłatne połączenia między UE a Ukrainą. Dzięki temu rozwiązaniu około 4 mln osób uciekających przed wojną i szukających schronienia w UE ma dostęp do przystępnej cenowo łączności.

Obowiązywanie dobrowolnych środków przedłużono niedawno o sześć miesięcy, a nowe porozumienie obejmuje obecnie również połączenia z numerami linii stacjonarnych w Ukrainie, a także nowych operatorów.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce