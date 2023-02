T-Mobile wprowadza nowy format kart SIM. Wszystko wyliczył

T-Mobile ogłosił, że „wprowadza mniejszy format kart SIM”. Od razu uspokajamy – nie chodzi o jakiś nieznany na rynku, nietypowy standard rozmiarowy samych modułów SIM, ale o mniejszą ramkę, z której wypycha się karty.

Nowe karty T-Mobile charakteryzują się o połowę mniejszymi wymiarami ramki SIM, czyli oferowane będą w tzw. formacie half SIM o wymiarach 43 x 54 mm (standardowo mają 86 x 54 mm).

Docelowo będą one dostępne dla klientów we wszystkich ofertach – abonamentowych, na kartę oraz Heyah, a już wkrótce pierwsze karty w formacie half SIM trafią do klientów korzystających z usługi na kartę oraz MIX.

Co ważne, zmiana formatu ramki karty nie wpłynie na możliwość wyłamania odpowiedniego rodzaju karty, obsługiwanego przez konkretne urządzenia. Nadal więc będzie można uzyskać kartę do standardów mini, mikro i nano.

Obecnie w sklepach, czy punktach sprzedaży T-Mobile dostępne są też dotychczasowe formaty kart i będą one wydawane do momentu wyczerpania zapasów.

Zmiana ramki SIM to część działań operatora na rzecz ochrony środowiska. T-Mobile realizuje plan redukcji wpływu na środowisko i zmniejszenie plastikowych kart, na których dostarczane są moduły SIM, jest jednym z kroków ekologicznej strategii Magentowych. Jak obliczył operator, nowy format ramki pozwoli na zużycie o połowę mniejszej ilości plastiku podczas produkcji, co w rezultacie zmniejszy też ilość odpadów tego typu. W przypadku T-Mobile Polska jest to około 8 ton rocznie.

T-Mobile przypomina też o innych swoich działaniach na rzecz środowiska. W ubiegłym roku operator wystartował z inicjatywą zachęcającą do prawidłowego recyklingu starych telefonów, a od stycznia we wszystkich salonach T-Mobile stanęły specjalne pojemniki, do których można przynosić nieużywane urządzenia. Później zostaną one poddane recyklingowi.

Operator chwali się też działaniami w mikroskali: wycofał ze swoich biur i sklepów plastikowe torby i butelki, usunął z kantyny jednorazowe sztućce, kubki i słomki, a w kawiarni w siedzibie głównej zachęca do przychodzenia po kawę z własnym kubkiem.

Zobacz: T-Mobile zabierze klientom smartfony, ale to bardzo dobrze

Zobacz: Jesteś w T-Mobile? Nowe prezenty czekają w aplikacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile