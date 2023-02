Jesteś w T-Mobile? Nowe prezenty czekają w aplikacji

T-Mobile przygotował dla swoich klientów indywidualnych oraz biznesowych kolejną porcję prezentów z cyklu Dobrze, że jesteś. Tym razem można liczyć na rabat na przejazdy FlixBusem oraz zniżki na produkty z trzech sklepów.

Podróżuj taniej z FlixBusem i T-Mobile

Wiele miast – nie tylko w Polsce – skrywa ciekawe miejsca, które warto poznać i zagłębić się nieco w ich historię. Jak głosi znane powiedzenie, podróże poszerzają horyzonty. Z tego powodu T-Mobile zachęca, by nie zwlekać i już dziś zaplanować wojaże do pięknych miejsc. Aby w tym pomóc, magentowy operator przygotował 15% rabatu na bilety FlixBusa. Dzięki temu można taniej podróżować po całej Europie.

Prezent będzie dostępny w aplikacji Mój T-Mobile w sekcji „Benefity” od 2 lutego do 29 marca 2023 roku. I także do 29 marca należy go zrealizować. W tym celu w aplikacji mobilnej FlixBus należy podać unikalny kod. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

Z oferty mogą skorzystać klienci abonamentowi T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), a także użytkownicy oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix). Prezent dostępny jest również dla klientów MagentaBiznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma, Data Jump oraz abonentów korzystających z usługi Internetu domowego i Internetu domowego z anteną zewnętrzną lub Internetu światłowodowego, ze zgodą na „Partnerzy Marketing”.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

Inne prezenty

Na rabacie na przejazdy FlixBusem się nie kończy. W aplikacji Mój T-Mobile można znaleźć też inne startujące 2 lutego 2023 roku bonusy:

do 35% zniżki na wybrane sprzęty AGD Philips – promocja trwa do 19 kwietnia 2023 roku, a kod rabatowy można zrealizować pod tym adresem (regulamin),

25% rabatu na wszystko w salonach stacjonarnych SypialniaPlus – promocja trwa do 8 lutego 2023 roku (regulamin),

15% zniżki na drugi produkt na labotiga.pl – promocja trwa do 5 kwietnia 2023 roku (regulamin).

