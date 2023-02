T-Mobile: smartfony 50% taniej. Oto co trzeba zrobić

T-Mobile rusza z nową ofertą, która ma zachęcać do przenoszenia numerów do magentowej sieci. Każdy, kto się na to zdecyduje lub przejdzie z oferty na kartę do abonamentowej, może kupić smartfon aż o 50% taniej. Do wyboru są dwa modele.

T-Mobile przygotował na luty specjalną promocję. Osoby, które przejdą do T-Mobile i wybiorą plan taryfowy „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana” bądź też zdecydują się na ofertę Magenta Dom, która obejmuje usługi takie jak: abonament komórkowy, internet światłowodowy i telewizję, będą mogły kupić smartfon na raty 0% o połowę taniej. Z oferty skorzystają także użytkownicy oferty T-Mobile na kartę, którzy przejdą na abonament w powyższych wariantach.

Jakie smartfony są do wyboru?

Promocja obejmuje dwa modele smartfonów w ofercie T-Mobile. Pierwszy z nich to Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Model w wariancie 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej dostępny jest w T-Mobile w promocyjnej ofercie w cenie 899 zł, w ratach 0%.

Drugie dostępne w ramach akcji promocyjnej urządzenie to Realme 10. Za wersję z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej kupujący w ramach promocji zapłacą jedynie 649 zł w ratach 0%.

Promocyjne oferty „M Nielimitowana” oraz „L Nielimitowana” to plany taryfowe gwarantujące połączenia, SMS-y i MMS-y bez limitu. Dodatkowo użytkownicy tych abonamentów mają do dyspozycji internet z dostępem do sieci 5G, bez limitu danych do wykorzystania. W przypadku wersji M jest to nielimitowany internet w prędkości maks. do 30 Mb/s. Wariant L zapewnia zaś maksymalną możliwa prędkość.

Osoby, które zdecydują się na jedną z opcji abonamentowych, otrzymają ponadto możliwość bezpłatnego korzystania z usługi „Rozrywka bez Ograniczeń” przez 6 miesięcy. Pozwala ona na dostęp do dowolnej platformy subskrypcyjnej, takiej jak Legimi, HBO Max czy Tidal, oraz swobodną jej zmianę na inną nawet raz w miesiącu.

Promocyjnego zakupu można dokonać w dowolny sposób – poprzez wizytę w salonie, dzwoniąc na infolinię lub też online, od 1 do 28 lutego 2023 roku.

Akcja promocyjna obowiązuje zarówno w przypadku wyboru samej oferty z urządzeniem, jak i oferty Magenta Dom, w której prócz abonamentu komórkowego znajduje się internet dla domu i dostęp do kanałów TV.

