T-Mobile z nowością. Dostaniesz 400 zł. Sprawdźmy, czy się opłaca

T-Mobile ponownie kusi graczy. Po ofercie z konsolą Xbox tym razem operator proponuje kupno PlayStation 5 w zestawie z grą „God of War: Ragnarok”, do czego dorzuca kody o wartości 400 zł na zakup w sklepie PlayStation Store.

T-Mobile coraz chętniej adresuje swoje oferty go graczy. Nie bez przyczyny, bo według najnowszych raportów Global Games Market Report ponad 38% procent ludzi to właśnie gracze. Operator doszedł więc do słusznego w sumie wniosku, że także wielu klientów firm telekomunikacyjnych lubi spędzać czas na graniu, traktując taką aktywność na równi z filmami czy książkami. To też wyjaśnia genezę takich ofert jak dzisiejsza.

T-Mobile: kup PlayStation 5, dostaniesz kod

W ofercie T-Mobile pojawiła się właśnie najnowsza konsola Sony PlayStation 5 wraz z kontrolerem DualSense oraz wielokrotnie nagradzaną grą „God of War: Ragnarok”.

Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z propozycji operatora, otrzymają dodatkowo kody o wartości 400 złotych, do wykorzystania w sklepie PlayStation Store, na przykład na zakup 12-miesięcznej subskrypcji PlayStation Plus Extra, dającej dostęp do bazy ponad 400 gier.

Pakiet PlayStation 5 z grą „God of War: Ragnarok” i dodatkowymi kodami do wykorzystania w cyfrowym sklepie dostępny będzie w cenie od 39 złotych na start przy zakupie wraz z taryfą M i ratami 0% na 24 miesiące. W tym wariancie miesięczna rata za zestaw wynosi 140 zł, więc łączna kwota za samą konsolę wyniesie 3399 zł. To więcej niż na wolnym rynku, gdzie PlayStation 5 z GoW: Ragnarok można dostać za 2999 zł, ale bez kodu na 400 zł dodawanego przez T-Mobile – oferty są więc porównywalne. Operator wliczył wartość vouchera do ceny końcowej.

Zestaw w T-Mobile można także kupić bez abonamentu, ale wtedy cena na start wynosi 139 zł, czyli całość jest droższa o 100 zł.

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne na tej stronie.

