Gra roku! God of War: Ragnarok i potem długo nic (recenzja)

Ponad 4 lata gracze musieli czekać na premierę kolejnej części God of War. Jednak ten moment właśnie nadszedł. Już za chwilę po raz pierwszy włączycie nową część o podtytule Ragnarok. Uwierzcie mi, że warto było czekać.

W kwietniu 2018 roku zadebiutowała gra God of War, która była pewnego rodzaju miękkim rebootem dla serii. Z jednej strony była to bezpośrednia kontynuacja przygód z wcześniejszej, greckiej trylogii, a z drugiej strony całkowicie nowa historia, chociaż z tym samym głównym bohaterem. Jednak nie o samą historię chodzi, bo znacznej zmiany doczekały się też główne założenia gry.

Odświeżenie okazało się ogromnym sukcesem. God of War zbierał same pozytywne recenzje, w tym wiele tych maksymalnych. Gra zdobyła całe mnóstwo nagród i ma już status kultowej, a na pewno jednej z najlepszych produkcji ze stajni PlayStation Studios. Nie dziwię się, że wielu fanów ze zniecierpliwieniem czekało na kontynuację. Ten czas właśnie nadszedł. Już za chwilę God of War: Ragnarok zainstalujecie na swoich konsolach. Dzięki PlayStation Polska miałem okazję ograć ją wcześniej i już teraz mogę zdradzić, że warto było czekać. Oj, bardzo było warto!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne