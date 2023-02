Play o połączeniach HD Voice+ i ViLTE z Orange. Długa lista telefonów

Jedną z nowości w sieciach Play i Orange jest ViLTE (Video over LTE), czyli usługa łącząca VoLTE z wideo w wysokiej jakości obrazu. Informował o tym już Orange, teraz dodał nowe trzy grosze również Play.

W zeszłym tygodniu Orange informował o tym, że uruchomił kodek EVS dla iPhone'ów, dzięki czemu klienci pomarańczowej sieci będą mogli z telefonów Apple’a dzwonić do Play, korzystając z dobrodziejstw HD Voice+. Orange wspominał też o starcie usługi ViLTE, działającej między typu operatorami.

Dziś na blogu Play pojawiły się dodatkowe informacje o tych nowościach. Fioletowy operator podał, że już od połowy 2021 roku wszyscy użytkownicy Play spełniający wymogi techniczne, mogli korzystać z HD Voice+ (z kodeku EVS – Enhanced Voice Services). Wyjątkiem były połączenia wychodzące z iPhone’ów w sieci Orange. Po intensywnych pracach na styku międzyoperatorskim od niedawna również te osoby mogą usłyszeć różnicę podczas połączeń głosowych w najwyższej możliwej jakości.

Fioletowi podali także długą listę smartfonów, niekoniecznie już, albo w ogóle. dostępnych w ofercie operatora, pozwalających cieszyć się z HD Voice+ w Play.

Lista obejmuje w sumie 216 modeli, wśród których są smartfony firm Apple, Samsung, Huawei, Honor, LG, Sony, Motorola, Oppo, Realme, Xiaomi, OnePlus, a także kilka telefonów myPhojne oraz po jednym MaxCom, Nokia, Nothing oraz Vivo. Dominują modele wyższej i średniej klasy, choć jest też sporo telefonów budżetowych. Jak jednak widać, niektórzy producenci są słabo reprezentowani lub w ogóle nieobecni.

W komentarzach pod wpisem na blogu Krzysztof Sylwerski z biura prasowego Play wyjaśnia też, że przedstawiona lista to wszystkie telefony, jakie obsługują HD Voice+ EVS. Co więcej, aby zadziałał kodek, musi być nie tylko zgodność urządzenia, ale także oferty operatora – jeśli dostępność usługi ograniczona jest do wybranych taryf, to także najnowszy kodek nie zostanie zastosowany.

Play dodał też nowe informacje o ViLTE, czyli Video over LTE uruchomionym w połączeniach między Play i Orange.

Najlepsze jest to, że do obsługi takiego rozwiązania nie jest potrzebna żadna dodatkowa aplikacja. Wystarczy na telefonie wybrać opcje kamery, aby połączyć się z wideo w bardzo dobrej jakości. Warunkiem wykonania takiego połączenia jest oczywiście wsparcie w telefonach zarówno po stronie Orange, jak i Play. W naszym przypadku nie mamy ograniczeń dla rozpoczęcia i odbioru rozmowy wideo – telefon musi być jedynie w zasięgu VoLTE lub Wi-Fi Calling

– wyjaśnia Play na blogu.

Z kolei Orange podawał ostatnio, że u niego usługa ViLTE dostępna jest dla Androidów w Orange Flex dla połączeń wewnątrz Orange oraz pomiędzy Orange a Play. Nie podał jednak dodatkowych szczegółów.

Podał je za to Play, zamieszczając też listę telefonów wspierających ViLTE w tej sieci. Jest ich już nieco mniej – to 163 modele firm Samsung, LG, Motorola, Xiaomi i Vivo. Jest też jeden Realme oraz Nothing. Apple brak.

Pełna lista telefonów wraz z wyszukiwarką znajduje się na blogu Play w tym wpisie:

