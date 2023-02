Masz iPhone'a? Dzwoniąc z Orange do Play poczujesz różnicę

Orange uruchomił kodek EVS dla iPhone'ów od modelu 11 wzwyż. Dzięki temu ich użytkownicy dzwoniąc do Play rozmawiają z wykorzystaniem wysokiej jakości dźwięku HD Voice+.

Kodek EVS (ang. Enhanced Voice Services), zwany HD Voice+ lub HD+, to technologia zapewniająca znacznie wyższą jakość rozmowy niż tradycyjne połączenie w 2G/3G. Jest mniej szumów, lepiej słychać wysokie i niskie dźwięki, a głos brzmi bardzo naturalnie. Można wręcz odnieść wrażenie, że nasz rozmówca jest obok nas i rozmawiamy „na żywo”.

Aby korzystać z jakości HD Voice+, smartfony muszą używać technologii VoLTE lub WiFi Calling i obsługiwać kodek EVS. Większość nowych telefonów z Androidem, oferowanych przez Orange, ma takie możliwości, a teraz do tej listy dołączyły iPhone’y 11 i nowsze.

Na początek posiadacze nowszych iPhone'ów odczują wzrost jakości dźwięku w głosowych połączeniach telefonicznych pomiędzy Orange a Play. Pomarańczowy operator pracuje już jednak nad wprowadzeniem kodeka w połączeniach z pozostałymi operatorami. Niedługo ma być ogłoszone zakończenie tych działań. W przypadku sieci T-Mobile ma to nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Posiadacze telefonów z Androidem podczas rozmów w jakości HD Voice+ powinny zobaczyć na ekranie smartfonu napis HD+. iPhone nie pokazuje tej informacji, więc jedyną metodą sprawdzenia jest usłyszeć różnicę, a ta powinna być znacząca.

Jako ciekawostkę dodam, że kolejnym krokiem w rozwoju usług komórkowych jest ViLTE (Video over LTE), które również wykorzystuje VoLTE Interconnect (styk międzyoperatorski). Jest to „rozszerzenie” VoLTE, które do świetnego dźwięku HD+ dokłada wideo w wysokiej jakości obrazu, dostępne od ręki bez dodatkowych aplikacji. Obecnie ViLTE dostępne jest dla Androidów w Orange Flex dla połączeń wewnątrz Orange oraz pomiędzy Orange a Play. Pracujemy nad rozszerzeniem na pozostałe oferty i urządzenia.