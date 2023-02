Plus wprowadza Xiaomi 13, 13 Pro i składany smartfon Oppo Find N2 Flip

Najnowsze premiery smartfonów Xiaomi i Oppo znalazły już swoje odzwierciedlenie w nowej ofercie Plusa. Operator wprowadza dziś Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro oraz Oppo Find N2 Flip. Na jakich warunkach?

Koniec lutego przyniósł globalne premiery trzech niezwykle interesujących smartfonów, które dziś debiutują w ofercie sieci Plus. Zielony operator wprowadza Oppo Find N2 Flip 8/256 GB oraz dwa modele Xiaomi z serii 13 – Xiaomi 13 8/256 GB i Xiaomi 13 Pro 12/256 GB.

Plus zachęca do zakupu bonusami, przygotowanymi w ofertach premierowych, choć nie jest to okazja dostępna tylko w Plusie. Oppo Find N2 Flip proponowany jest w zestawie ze słuchawkami Enco X2. Do smartfonów Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro dołączane są subskrypcje Google One (2 TB) na 6 miesięcy i YouTube Premium na 3 miesiące.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup Xiaomi 13 8/256 GB, uzyskają dodatkowo ochronę ekranu na 6 miesięcy od zakupu smartfonu, a po rejestracji urządzenia w terminie od 23 marca do 2 kwietnia 2023 r. na stronie presalexiaomi.pl otrzymają słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro.

Oppo Find N2 Flip 8/256 GB w zestawie ze słuchawkami Enco X2 w Plusie dostępny jest za 499 złotych na start i 12 rat po 375,08 zł/mies., co łącznie daje 4999,96 złotych.

Z kolei Xiaomi 13 8/256 GB dostępny jest za 499 złotych na start i 12 rat po 358,33 zł/mies. – łącznie 4798,96 złotych.

Xiaomi 13 Pro 8/256 GB dostępny jest za 649 złotych na start i 12 rat po 470,82 zł/mies. Całkowity koszt smartfona wynosi 6298,84 złotych.

Prezentując swoje nowości, Plus zachęca do swojej promocja na abonament. Przykładowo, klienci wybierający abonament głosowy za min. 55 zł/mies. otrzymują 2x więcej GB z dostępem do sieci 5G oraz dostęp do Disney+ na dwa lata w prezencie. Ponadto, po zakupie telefonu można liczyć na abonamenty dla bliskich za 1 zł/mies. z rabatami nawet przez 15 miesięcy.

