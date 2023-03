Orange wyłącza 3G. Sprawdź, czy jesteś gotowy [wideo]

Już we wrześniu ruszy w Orange proces wyłączania sieci 3G. Rzecznik pomarańczowego operatora w krótkim filmie przedstawia najważniejsze fakty z tym związane.

Od wielu miesięcy Orange Polska zapowiada wyłączenie sieci 3G oraz wykorzystanie zwolnionych w ten sposób zasobów radiowych do zwiększenia dostępności sieci 4G LTE. Dla użytkowników komórek przełoży się to na większy komfort korzystania z telefonu. Dzięki VoLTE podniesie się jakość połączeń głosowych, a większa pula częstotliwości dla LTE pozwoli jeszcze efektywniej korzystać z mobilnego Internetu w smartfonie.

Proces wyłączania sieci 3G w Orange rozpocznie się we wrześniu 2023 roku. Na początek obejmie on powiaty: wieruszowski, wieluński, pajęczański oraz złotowski i częściowo pilski i wałecki. Następnie, w październiku, 3G zostanie wyłączone na pozostałym obszarze powiatów pilskiego i wałeckiego oraz w powiatach: sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, poddębickim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, obornickim i wągrowieckim. Kolejny etap prac przewidziany jest na 2024 rok, natomiast wyłączanie pomarańczowej sieci 3G w całym kraju ma potrwać do końca 2025 roku.

Zobacz: Orange wyłączy 3G od września. Zapadły decyzje

Wyłączanie sieci 3G może wpłynąć na klientów Orange Polska. Aby się przekonać, czy będzie to miało wpływ również na Ciebie, zerknij pod ten adres. Wyłączania 3G nie odczują osoby, które mają smartfon z działającym w pomarańczowej sieci i włączonym VoLTE, a także posiadający odpowiednią kartę SIM, pozwalającą na skorzystanie z 4G. Wciąż w Orange będzie też dostępna sieć 2G oraz – na coraz większym obszarze – sieć 5G.

Fakty o wyłączaniu 3G. Rzecznik tłumaczy

Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange Polska, w krótkim filmie (poniżej) przedstawia najważniejsze fakty związane z wygaszaniem sieci 3G. Warto poświęcić niecałe 3 minuty i to obejrzeć.

Zobacz: Orange wyłącza 3G. Co to oznacza dla klientów?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange