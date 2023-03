Orange wyłączy 3G od września. Zapadły decyzje

Orange Polska już od dawna zapowiada wyłączenie 3G. Teraz zapadły konkretne decyzje - proces wygaszania starego standardu rusza we wrześniu. Na początku zostaną wyłączone nadajniki 3G w okolicach Piły i Sieradza. Od dziś klienci operatora mogą sprawdzić, czy ich karta SIM i smartfon umożliwiają bezproblemowe przejście na 4G.

Orange Polska, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rusza w tym roku z wygaszaniem swojej sieci 3G. Proces rozpocznie się w drugiej połowie września. W pierwszej kolejności obejmie powiaty: wieruszowski, wieluński, pajęczański oraz złotowski i częściowo pilski i wałecki.

Następnie, w październiku, 3G zostanie wyłączone na pozostałym obszarze powiatów pilskiego i wałeckiego oraz w powiatach: sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, poddębickim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, obornickim i wągrowieckim.

To początek działań Orange Polska, które umożliwią klientom przejście z 3G do 4G. Kolejny etap prac przewidziany jest na 2024 rok. Operator planuje, że wygaszanie 3G w całym kraju potrwa do końca 2025 r.

W zamian za 3G Orange zapewni dostęp do 4G. Operator przekonuje, że dla użytkowników komórek będzie to oznaczać zwiększony komfort: lepszą jakość połączeń głosowych i sprawniejsze działanie sieci. Dostępne będą również usługi 2G oraz 5G w Orange.

Sprawdź, czy twój telefon jest gotowy na zmiany

Orange zachęca, by nie czekając na wrzesień, już dziś sprawdzić, czy posiadana karta SIM i telefon korzystają z 4G i umożliwiają głosowe połączenia przez mobilny internet, czyli VoLTE. Wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści KARTA na numer 80233. Usługa jest dostępna dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm - korzystających z ofert abonamentowych i prepaid. Dotyczy to także użytkowników nju mobile.

Klienci korporacyjni również mają dostęp do usługi sprawdzenia karty SIM przez SMS. W razie konieczności wymiany, pierwszym kontaktem będzie w ich przypadku opiekun klienta biznesowego.

Użytkownicy Orange Flex mogą sprawdzić swoją kartę i telefon za pomocą dostępnego w aplikacji czatu. Jeśli karta SIM wymagać będzie wymiany, wystarczy złożyć zlecenie bez wychodzenia z domu, bezpośrednio w aplikacji (opcja dostępna w zakładce „Karty SIM”) – nową kartę bezpłatnie dostarczy kurier.

Dodatkowo, za pomocą strony internetowej www.orange.pl/zobacz/wylaczamy-3g każdy może od ręki sprawdzić, czy jego smartfon jest rekomendowany do obsługi VoLTE w Orange Polska.

Co jeśli okaże się, że któryś z tych elementów wymaga wymiany? Starsze karty SIM można bezpłatnie wymienić w każdym salonie Orange Polska. Użytkownicy nju mobile mogą bezpłatnie wymienić kartę SIM przez formularz po zalogowaniu na swoje konto lub przez infolinię (*610).

Zobacz: Orange wyłącza 3G. Co to oznacza dla klientów?

Zobacz: Nadchodzi koniec 3G. Oto, jak się przygotować

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange Polska