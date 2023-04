Orange zamyka oferty na kartę. Został tylko miesiąc

„Wiosenne porządki” – w taki sposób Orange zapowiada swoje plany dotyczące wygaszenia dwóch usług na kartę. Chodzi o wręcz już historyczne Orange YES i Orange POP. Obydwie oferty przestaną być dostępne od drugiej połowy maja.

Orange zapowiedział dziś na firmowym blogu wygaszenie dwóch taryf w ofercie na kartę: Orange YES i Orange POP. Będzie można z nich korzystać tylko do 21 maja 2023 roku. Co po tym terminie stanie się z użytkownikami?

Po 21 maja Orange przeniesie klientów korzystających z wygaszanych taryf do Orange Free na kartę. Ci, którym ten plan nie odpowiada, będą mogli wybrać sobie inną, dostępną ofertę Orange.

Jak zapewnia operator, przejście z YES i POP na Orange Free na kartę odbędzie się automatycznie i nie trzeba będzie wykonywać żadnych działań.

Oczywiście nic Wam nie przepadnie. Wszystkie zgromadzone gigabajty i środki, zostaną zachowane. Ceny również będą te same co wcześniej

– zapewnia Orange.

Co więcej operator obiecuje, że w Orange Free na kartę użytkownicy otrzymają więcej bonusowych gigabajtów na internet po każdym doładowaniu konta.

Pełne szczegóły wygaszenia Orange YES i Orange POP i związanych z tym bonusowych ofert nie są jeszcze w pełni znane, ale operator zapewnia, że o nadciągających zmianach poinformuje klientów na swojej stronie i SMS-owo.

Orange namawia, by w razie pytań, wątpliwości czy konieczności uzyskania pomocy kontaktować się telefonicznie z biurem obsługi lub bezpośrednio z konsultantami w salonach. Jeśli obecni użytkownicy Orange YES i Orange POP nie zaakceptują zmiany taryfy, mogą z niej zrezygnować w każdym momencie lub poszukać innej usługi.

Cennik oferty Orange Free na kartę w najnowszej wersji znajduje się tu.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska