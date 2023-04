T-Mobile będzie stawiać anteny z wiatraczkami. Sporo na tym zyska

Operator T-Mobile Polska pochwalił się nowym, hybrydowym systemem zasilania stacji bazowych. Dzięki takiej instalacji będzie oszczędniej i bardziej ekologicznie. Podobne systemy staną w całej Polsce.

T-Mobile przedstawił dzisiaj nowe rozwiązanie pozwalające na pozyskiwanie energii odnawialnej do zasilania stacji bazowych. We współpracy z firmą ECS oraz NetWorkS! powstała hybrydowa instalacja, zasilająca stację bazową energią słoneczną oraz wiatrową – dzięki zastosowaniu specjalnych turbin.

Stacja bazowa w Brudzowicach to pierwszy tego typu projekt w Polsce. T-Mobile planuje wprowadzenie podobnych systemów także w innych miejscach.

Od dłuższego czasu T-Mobile montuje na stacjach bazowych oraz innych obiektach telekomunikacyjnych panele fotowoltaiczne, które zapewniają od około 15% do 30% średniorocznego zapotrzebowania na energię tych instalacji. Jak jednak zauważa operator, w polskich warunkach klimatycznych tego typu rozwiązanie nie oferuje takiej sprawności, jak w regionach o dużo wyższym nasłonecznieniu.

Dlatego T-Mobile szuka innych dodatkowych źródeł energii odnawialnej. Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest uzupełnienie systemu zasilania o turbiny wiatrowe oraz skuteczny system gromadzenia energii. Pierwszy taki hybrydowy układ został zrealizowany przy współpracy z NetWorkS! oraz firmą ECS na stacji bazowej w Brudzowicach.

Nowe rozwiązanie, które łączy fotowoltaikę z turbinami powietrznymi, pozwala na jeszcze większą kontrolę kosztów pozyskiwania energii, również w sytuacjach, gdy brak jest dostatecznego nasłonecznienia stacji.

Hybrydowy system zasilania działa bez przerwy, nawet w przypadku braku słońca lub wiatru, a nadmiar energii jest gromadzony w bateriach i wykorzystywany w wypadku, gdy inne źródła zawodzą. Cała instalacja jest zarządzana przez system, który optymalizuje wykorzystanie źródeł energii, co pozwala na dostarczenie do 50% energii z odnawialnych źródeł oraz znaczne ograniczenie kosztów zakupu energii z sieci energetycznej.

T-Mobile Polska podaje, że już dziś korzysta wyłącznie z ekologicznej energii oraz nieustannie dąży do osiągnięcia całkowitej neutralności środowiskowej do 2040 roku. Nowy, hybrydowy system zasilania stacji to jeden ze sposobów na realizację tego planu.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile