T-Mobile otwiera Magenta Experience Center. Jedyne takie miejsce w Polsce

T-Mobile Magenta Experience Center to więcej niż salon. W miejsce standardowego punktu sprzedaży w warszawskiej galerii Westfield Mokotów, po przebudowie operator otworzył swój największy obecnie salon o powierzchni 240 m2.

Wystrój wnętrza jest całkiem inny od tego, z czym na co dzień kojarzy się T-Mobile. Kolor magentowy, choć wciąż zauważalny, w dużej części ustąpił miejsca zieleni pnączy, która wiją się po ścianach i pod sufitem, a także akcentom żółtym, niebieskim czy w kolorach naturalnego drewna.

Wnętrze jest też bardziej przyjazne dla klientów. Będzie można nie tylko obejrzeć sprzęt dostępny w ofercie operatora – a więc smartfony, tablety, smartwatche, modemy i rozwiązania dla domu czy propozycje dla graczy, w tym VR – ale także odpocząć na kanapie w luźniejszej atmosferze.

T-Mobile chce także wykorzystywać Magenta Experience Center jako wygodną przestrzeń coworkingową dla klientów: na końcu salonu znalazło się miejsce na studio do nagrywania podcastów, Będzie można realizować tam swoje pomysły po uprzednim umówieniu się. Magenta Experience Center posłuży operatorowi także do celów własnych: w nowym salonie operator będzie organizował konferencje prasowe, spotkania czy prezentacje.

Na tym nie koniec. Magenta Experience Center to także przestrzeń edukacyjna. Operator zapowiada, że już wkrótce będzie tam organizować spotkania dla wszystkich entuzjastów nowych technologii – bez względu na wiek i kompetencje. Będa to m,in. spotkania z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa, hackatony czy premiery nowych urządzeń.

Magenta Experience Center to format grupy Deutsche Telekom znany już z innych krajów np. Niemiec czy Czech – w Pradze podobny obiekt ma aż 800 m2. W Polsce dotąd jednak takiego salonu nie było.

Warszawskie Magenta Experience Center zostało uroczyście otwarte przez prezesa zarządu T-Mobile Polska, Andreasa Maierhofera. Szef Magentowych powiedział, że nowy punkt ma przybliżyć operatora i jego klientów.

Nowe technologie coraz mocniej przenikają do naszej codzienności. W T-Mobile mówimy, że technologie to styl życia – styl, do którego chcemy każdego zachęcić. Dlatego stworzyliśmy unikatowe miejsce, jakim jest Magenta Experience Center, w którym każdy, bez względu na wiek, płeć, czy kompetencje cyfrowe, znajdzie swoje miejsce i będzie mógł być #BLIŻEJ świata T-Mobile. Drzwi MEC są otwarte dla wszystkich, bo w T-Mobile jesteśmy zaufanym partnerem naszych użytkowników. Wspieramy ich każdego dnia zapewniając najlepsze doświadczenia, ale również najwyższy poziom bezpieczeństwa, komfortu. A to nadal nie wszystko, bo w MEC, dzięki wykorzystywaniu ekologicznych rozwiązań w duchu zrównoważonego rozwoju, chcemy inspirować naszych gości do wdrażania takich postaw również w swoim najbliższym otoczeniu