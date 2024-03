T-Mobile pomaga zbadać stan Wisły w Krakowie

T-Mobile Polska kontynuuje wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań IoT, których celem jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców. Jedno z nich będzie dostarczać dane na temat jakości wody w Wiśle w Krakowie.

T-Mobile Polska we współpracy ze stowarzyszeniem Lepszy Kraków zwodował specjalistyczną boję analityczną przy stopniu wodnym Dąbie w Krakowie. Urządzenie ma przez najbliższe trzy miesiące dostarczać cenne dane na temat jakości wody i stanu ekosystemu kaskady Górnej Wisły.

Boja na bieżąco monitoruje zdefiniowane parametry wody takie jak:

stężenie zawiesiny (zmętnienie),

rozpuszczony tlen,

temperatura,

przewodność,

pH.

Wyniki są na bieżąco prezentowane w połączonej z boją aplikacji, co pozwala to na wczesne wykrywanie zdarzeń związanych z zagrożeniem zanieczyszczenia wód. Aplikacja umożliwia ustawienie częstotliwości pomiarów oraz progów alarmowych, po przekroczeniu których wysyłane są alerty za pomocą SMS-ów. Boja zużywa mało energii, którą czerpie z panelu słonecznego. Rozwiązanie zostało opracowane we współpracy z firmą Cortineq, jako odpowiedź na potrzebę ciągłego, zdalnego monitoringu parametrów środowiskowych.

Dzięki naszej bojce pomiarowej Kraków zyskuje dostęp do precyzyjnych danych, które są kluczowe dla ochrony środowiska wodnego i dalszego planowania miejskich inicjatyw ekologicznych. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego i poprawy jakości życia mieszkańców Krakowa.

– powiedział Piotr Biały, Dyrektor Sprzedaży Rynku Smart City & IoT T-Mobile Business Solutions

Projekt w Krakowie ma podkreślić zaangażowanie T-Mobile w promowanie zrównoważonego rozwoju, a także zademonstrować potencjał technologii IoT w monitorowaniu i ochronie środowiska naturalnego. Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami, takimi jak Lepszy Kraków, ma z kolei pozwolić na skuteczną reakcję na specyficzne potrzeby społeczności oraz dostosowanie rozwiązań technologicznych do realnych wyzwań ekologicznych.

Kwestia stanu jakości Wisły jest marginalizowana w naszej lokalnej debacie. Poprzez tę inicjatywę jako stowarzyszenie Lepszy Kraków chcemy zwrócić uwagę zarówno mieszkańców, jak i władz samorządowych, że oprócz poprawy stanu jakości powietrza istnieje w naszym otoczeniu szereg wyzwań w zakresie ochrony środowiska. Bulwary wiślane są wizytówką naszego miasta, miejscem, w którym uwielbiamy spędzać wolny czas. Nie możemy jednak skupiać się tylko na rewitalizacji nabrzeża. Dane gromadzone dzięki bojce analitycznej, dostarczonej przez firmę T-Mobile, pozwolą na pogłębienie badań prowadzonych m.in. przez hydrologów z krakowskich uczelni. Dzięki nim będziemy mieli lepszą wiedzę o stanie Wisły i tym, jakie należy podjąć wspólnie działania w celu jej ochrony.

– dodał Marek Oramus, członek stowarzyszenia Lepszy Kraków

Podobny projekt został już zrealizowany na Odrze, gdzie boja pomiarowa pomogła w monitorowaniu jakości wody i wczesnym wykrywaniu potencjalnych zagrożeń dla ekosystemu.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile