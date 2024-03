T-Mobile zgasi światło. Dosłownie

T-Mobile Polska szczyci się tym, że od ponad dekady angażuje się w obchody globalnej inicjatywy Godzina dla Ziemi. Z tej okazji jutro magentowy operator wygasi światła w swojej głównej siedzibie w Warszawie.

T-Mobile Polska chce pokazać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, dlatego po raz kolejny weźmie udział w obchodach globalnej inicjatywy "Godzina dla Ziemi". Z tej okazji już w najbliższą sobotę, 23 marca 2024 roku, magentowy operator wygasi światła w swojej warszawskiej siedzibie. Dotyczyć to będzie również charakterystycznej litery "T" (patrz zdjęcie powyżej), będącej symbolem firmy i całej grupy.

Wygaszenie świateł to oczywiście nie wszystkie działania spółki T-Mobile. Zgodnie ze swoją strategią ESG, operator planuje osiągnięcie całkowitej neutralności środowiskowej w całym łańcuchu dostaw do 2040 roku. W dążeniu do niej spółka dostrzega ogromną szansę na pozytywną zmianę, a także przestrzeń na systematyczne wprowadzanie innowacji, które mają doprowadzić ją do osiągnięcia tego celu.

Dbamy o to, aby wszystkie nasze działania uwzględniały dobro planety. Działamy w trosce o naturę! Łączymy coraz więcej ludzi za pomocą naszej zielonej sieci i ułatwiamy naszym klientom bycie bardziej przyjaznym dla środowiska.Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są stałym i kluczowym elementem naszej strategii. Mamy wyznaczone cele i strategię ich osiągnięcia.

– powiedziała Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i ESG

Energetyczne zmiany ku lepszej przyszłości

Aby jak najszybciej osiągnąć cel neutralności klimatycznej, T-Mobile Polska sukcesywnie redukuje zużycie energii i inwestuje w jej zielone źródła. Od 2021 roku 100% zużywanej przez operatora energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Dzięki trzem farmom fotowoltaicznym, dwóm farmom wiatrowym i 136 instalacjom PV na stacjach bazowych, wyprodukowanych zostało w zeszłym roku 68 GWh zielonej energii. Gdyby przyjąć, że jedna przeciętna lodówka zużywa wciągu roku około 250 kWh energii, wystarczyłoby to na zasilenie przez rok ponad ćwierć miliona takich urządzeń.

T-Mobile Polska dąży do jeszcze większej efektywności w tym zakresie. Dzięki regularnie przeprowadzanym audytom energetycznym, zastosowaniu nowej polityki grzewczej i chłodniczej oraz instalacji lamp LED w siedzibie głównej operatora w Warszawie. w 2023 roku oszczędzono 14% energii elektrycznej i 25% energii cieplnej, w porównaniu z poprzednim rokiem.

Magentowi modernizują również swoją flotę pojazdów, co stanowi kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Obecnie prawie 70% pojazdów firmy to hybrydy, a auta w pełni elektryczne przejechały już łącznie ponad 550 tysięcy kilometrów. Jak informuje T-Mobile Polska, zmiany te przyczyniły się do znacznych oszczędności w emisjach CO 2 .

Spółka zachęca też swoich pracowników do podejmowania odpowiedzialnych wyborów. Na parkingu pod siedzibą główną wydzielono parking dla rowerów oraz miejsce do ładowania hulajnóg elektrycznych. Przed każdym sezonem uruchamiany jest także bezpłatny serwis rowerowy, dzięki czemu każdy pracownik może sprawdzić swój sprzęt i bezpiecznie się przemieszczać. Na terenie T‑Mobile przy ul. Marynarskiej czekają trzy stacje wypożyczalni rowerowych.

Zobacz: T-Mobile się nie zatrzymuje. Są kolejne stacje z 5G Bardziej

Zobacz: T-Mobile ma nową ofertę na światłowód i 5G Bardziej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile