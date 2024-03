T-Mobile ma nową ofertę na światłowód i 5G Bardziej

T-Mobile wprowadza nową wersję oferty MagentaBIZNES. Odświeżona odsłona planów dla firm to nielimitowane rozmowy oraz internet dla całej firmy – światłowodowy albo 5G. Na start jest też abonament za 0 zł nawet przez rok.

T-Mobile odświeżył ofertę MagentaBIZNES, wprowadzając nowe opcje do wyboru. W zależności od potrzeb klienci mogą wybrać dostęp do sieci przez 5G w paśmie C albo przez światłowód. Przenosząc numer do T-Mobile i wybierając abonament na 36 miesięcy w taryfie M, L lub VIP klienci biznesowi zyskają aż 12 miesięcy bez opłat.

MagentaBIZNES z 5G

W podstawowej ofercie MagentaBIZNES S za 50 zł netto operator zachował dotychczasowy standard – miesięczny pakiet danych wynosi 30 GB. Na początek trzech miesięcy umowy klient otrzymuje za to dodatkowo 20 GB internetu całkowicie za darmo. Ten pakiet jest współdzielony pomiędzy wszystkie karty w ramach oferty MagentaBIZNES.

Po zakończeniu okresu promocyjnego klient ma możliwość zachowania dodatkowego pakietu 20 GB za opłatą 25 zł netto miesięcznie. Prędkość internetu w ofercie MagentaBIZNES S wynosi 40 Mb/s.

Odpowiedzią na potrzebę większej ilości danych i szybszego internetu, jest oferta MagentaBIZNES M za 85 zł netto. Tutaj nie ma limitu danych, a maksymalna prędkość pobierania wynosi 300 Mb/s przez pierwsze 3 miesiące. Klient może zachować tę prędkość po okresie promocyjnym, płacąc 25 zł netto miesięcznie lub pozostać przy standardowej prędkości do 40 Mb/s.

MagentaBIZNES L za za 105 zł netto pozwala na jeszcze wyższe prędkości pobierania danych, nawet do 600 Mb/s przez pierwsze 3 miesiące. Tę prędkość również można zachować za 25 zł miesięcznie po zakończeniu promocji. Jeżeli nie, to prędkość wyniesie 300 Mb/s.

Najwyższy poziom to oferta MagentaBIZNES VIP za 140 zł netto, która pozwala na korzystanie z pełnego potencjału sieci 5G. Tu nie ma limitu danych ani prędkości, a w optymalnych warunkach prędkość może przekraczać nawet 1 Gb/s.

MagentaBIZNES ze światłowodem

Klienci, którzy są w zasięgu wciąż rozszerzanej sieci światłowodowej T-Mobile, mogą skorzystać mogą z oferty MagentaBIZNES łączącej światłowód z kartą do rozmów i dostępem do nielimitowanego internetu.

Dostępne są trzy warianty oferty, zróżnicowane pod względem prędkości pobierania danych – od szybkości do 300 Mb/s (85 zł netto), przez 600 MB/s (105 zł netto), aż po oszałamiającą prędkość do 900 Mb/s (140 zł netto). Dodatkowo, na klientów wybierających ofertę ze światłowodem czekają bonusy, w tym 6 miesięcy bez opłaty abonamentowej.

MagentaBIZNES z Galaxy S24

Do oferty biznesowej T-Mobile proponuje też smartfon Samsung Galaxy S24. Rata miesięczna dla nowych klientów przy wyborze wersji 128 GB w 36 ratach wynosi 80 zł lub 120 zł przy wyborze 24 rat, razem 2880 zł netto.

