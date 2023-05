T-Mobile Polska pomaga w dbaniu o ekosystem Odry

T-Mobile kolejny raz pokazał, że Internet rzeczy (IoT) może służyć środowisku. Organizowane przez Miasto Wrocław Dni Odry stały się okazją do zwodowania boi analitycznej do monitorowania stanu wody w rzece.

Ubiegłoroczna katastrofa ekologiczna w Odrze przyniosła za sobą ogromne straty nie tylko dla samej rzeki, ale także połączonych z nią innych ekosystemów. Monitorowanie i badanie stanu wody płynącej w Odrze jest konieczne, by umożliwić badaczom oraz działaczom środowiskowym podjęcie czynności mających na celu odbudowanie wrażliwego ekosystem rzeki i jej środowiska.

T‑Mobile Polska wierzy, że innowacyjne technologie mogą oferować coraz to nowsze i lepsze rozwiązania wspierające troskę o otaczające nas środowisko. Z tego powodu magentowa spółka przystąpiła do projektu pilotażowego realizowanego wspólnie z Miastem Wrocław, w ramach którego w wyznaczonym punkcie Odry zwodowano boję analityczną. Urządzenie to, z pomocą towarzyszącej mu aplikacji, będzie zdalnie i na bieżąco dostarczać badaczom kluczowych informacji o stanie wody w rzece na podstawie wskaźników takich jak: koncentracja zawiesiny, tlen rozpuszczony, temperatura, pH oraz przewodność.

Nowe technologie takie jak np. wodna bojka analityczna z funkcją analizy i pomiaru wybranych parametrów w wodzie firmy T‑Mobile, którą obecnie wspólnie testujemy może stać się odpowiedzią na problem zanieczyszczenia rzeki i w przypadku zagrożenia, przyczynić się do podjęcia odpowiednich środków zaradczych w odpowiednim momencie, tak aby straty zarówno dla ekosystemu rzeki, jak i dla jej użytkowników były jak najmniejsze.

– powiedział Robert Bednarski, Dyrektor ds. Smart City w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu

Wodowanie boi odbyło się podczas Dni Odry organizowanych przez Miasto Wrocław, które w tym roku oprócz licznych atrakcji dla mieszkańców, obejmowały także cykl debat we wrocławskim Odra Center na temat zagrożeń ekosystemu rzeki i tego jak im zapobiegać. Wzięli w niej udział przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocław, Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ, Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych, Doradca Zarządu ds. Środowiska, przedstawiciele Stowarzyszenia Kraina Łęgów Odrzańskich, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich, a także przedstawiciel T‑Mobile Robert Solnica.

W T‑Mobile wierzymy, że innowacyjne technologie mogą oferować coraz to nowsze i lepsze rozwiązania wspierające troskę o otaczające nas środowisko. Przykładem jest nasza bojka analityczna, która pozwala na zdalne monitorowanie parametrów czystości wody w zbiornikach wodnych. Wydajna analiza zapewnia pełną wykrywalność zdarzeń związanych z zagrożeniem zanieczyszczenia wody. Tego typu rozwiązania są niezwykle potrzebne dla miasta takiego jak Wrocław, które każdego dnia dba o swoich mieszkańców. Z tym większą przyjemnością i dumą wspieramy je w tym celu jako firma, która w swojej strategii i działaniach dąży w stronę neutralności ekologicznej.

– powiedział Piotr Biały, Dyrektor Biura Rozwoju Sprzedaży i Nowych Technologii w T-Mobile

Wodowanie boi analitycznej na Odrze to tylko jeden z przykładów wykorzystania technologii w służbie środowisku przez T‑Mobile Polska. Kilka tygodni temu operator, jako pierwsza firma telekomunikacyjna w Polsce, uruchomił system hybrydowego, słoneczno-wiatrowego zasilania stacji bazowych budujących magentową sieć komórkową. T‑Mobile wykorzystuje rozwiązania IoT również do wspierania lokalnych społeczności, między innymi w projektach inteligentnego zarządzania logistyką czy utylizacji odpadów komunalnych lub kompleksowych rozwiązaniach precyzyjnego diagnozowania źródeł zanieczyszczeń powietrza w miejscowościach.

Zobacz: T-Mobile ma nową promocję z Żabką. Chodzi o kartę z bonusem 4800 GB

Zobacz: T-Mobile zamyka popularną taryfę. Oto co się stanie z użytkownikami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile