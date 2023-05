T-Mobile ma nową promocję z Żabką. Chodzi o kartę z bonusem 4800 GB

T-Mobile powraca do znanej już promocji organizowanej z siecią sklepów Żabka. Osoby, które kupią starter w jednej z Żabek, otrzymają bon uprawniający do odbioru hot-doga w prezencie. Starter pozwoli na skorzystanie z oferty z paczką 4800 GB.

Teraz klienci, kupując w sklepach Żabka starter T-Mobile na kartę, na którym można aktywować ofertę 4800 GB ekstra przez rok, w prezencie otrzymają bon wydrukowany na paragonie. Bon ten uprawnia do odbioru dowolnego hot-doga z oferty Żabki. Organizator wyjaśnia w regulaminie, że chodzi o startery „Starter T-Mobile na Kartę 5” i „Starter T-Mobile 30 GB Żabkowy 10 zł”, w praktyce chodzi o taki, gdzie wyróżniona jest oferta 4800 GB.

Aby skorzystać z akcji promocyjnej, należy kupić starter do 13 czerwca 2023 r. Hot-doga można odebrać później – bon jest ważny bowiem do 20 czerwca 2023 r. A jak odebrać tak dużą porcję internetu?

T-Mobile: odbierz 4800 GB

Aby zyskać tak 4800 GB, wystarczy włączyć ofertę cykliczną GO! L w taryfie GO! za 45 zł co 30 dni, a następnie w aplikacji „Mój T Mobile” aktywować promocję „Rok Internetu”.

Włączając tę promocję, klient T-Mobile na kartę otrzyma nawet 12 pakietów po 400 GB każdy: pierwszy od razu po aktywacji promocji, a kolejne 11 pakietów (każdy po 400 GB) w dniu odnowienia oferty GO! L, dzięki czemu w ciągu 365 dni może się cieszyć aż 4800 GB w sieci T-Mobile.

W ramach oferty GO! L użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, 30 GB i dodatkowe 30 GB po doładowaniu konta za 45 zł, z których może korzystać przez 30 dni.

Regulamin promocji:

