T-Mobile pozamiatał. Czeka 4800 GB ekstra przez rok

T-Mobile szaleje z gigabajtami, i to dosłownie. Na użytkowników magentowej oferty na kartę czeka aż dodatkowych 4800 GB po spełnieniu jednego prostego warunku.

Brakuje Wam gigabajtów w ofercie T-Mobile na kartę? Magentowi mają na to rozwiązanie w postaci jeszcze większej paczki dodatkowego Internetu z maksymalną szybkością. Przez rok można łącznie zyskać aż 4800 gigabajtów. I to bez dodatkowych opłat.

Jak zdobyć 4800 GB przez rok?

Startująca 28 kwietnia 2023 roku oferta promocyjna skierowana jest do użytkowników T-Mobile na kartę, którzy włączą cykliczną taryfę GO! L za 45 zł co 30 dni. Następnie należy udać się do aplikacji Mój T‑Mobile i aktywować promocję „Rok Internetu”. W ten sposób na konto klienckie trafi pierwsza paczka o wielkości 400 GB. W momencie odnowienia oferty GO! L co 30 dni, użytkownik otrzymuje kolejne 400 GB, dzięki czemu przez 12 miesięcy zbierze ich łącznie 4800 GB. Niewykorzystane GB sumują się z kolejnymi przyznanymi bonusami.

W ramach tej oferty użytkownik otrzymuje także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 30 GB Internetu i dodatkowe 30 GB po doładowaniu za 45 zł. Oznacza to w sumie aż 5520 GB przez rok.

Promocja ma trwać do 31 maja 2023 roku lub do jej wycofania przez operatora. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Podwojone gigabajty

Y-Mobile ma też coś dla osób, które chcą płacić mniej niż 45 zł na miesiąc. Dla tych, którzy wybiorą cykliczną ofertę GO! M za 35 zł co 30 dni lub GO! M+UA za 40 zł co 30 dni z pakietem 1500 minut do Ukrainy, w ramach promocji „Rok Internetu” czeka już nie 1200 GB, ale 2400 GB ekstra przez 365 dni. W przypadku obu ofert użytkownicy otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, paczkę 20 GB oraz 20 GB po doładowaniu odpowiednio za 35 zł lub 40 zł w dowolnym kanale, a także przy odnowieniu oferty, co miesiąc 200 GB w ramach promocji „Rok Internetu”.

Samodzielnie zarejestruj nowy numer w aplikacji Mój T‑Mobile

Użytkownicy, którzy zdecydują się zakupić starter w T-Mobile i korzystać z nowej oferty, mogą prosto, szybko i samodzielnie zarejestrować kartę SIM, korzystając z aplikacji Mój T‑Mobile. Magentowy operator chwali się, że jako jedyny na rynku daje swoim klientom taką możliwość.

Aby zarejestrować kartę SIM, należy wykonać następujące kroki:

pobrać aplikację Mój T‑Mobile ze sklepu Google Play lub App Store,

w aplikacji wybrać opcję „Zarejestruj nową kartę SIM”,

podać numer telefonu, który chcemy zarejestrować, numer PUK oraz adres e-mail,

potwierdzić tożsamość przy pomocy usługi MojeID; w tym celu wybieramy swój bank i logujemy się do niego – bank przedstawi dane, które będą przekazane do T‑Mobile: imię, nazwisko, PESEL, a po wyrażeniu zgody przez klienta, zostaną one przesłane i na ich podstawie karta zostanie zarejestrowana.

Użytkownik może także wyrazić zgody marketingowe – dzięki temu otrzyma dodatkowe 5 zł, które będą dodane po wykonaniu doładowania. I gotowe. Karta SIM została zarejestrowana. Teraz wystarczy już tylko ją aktywować i można używać.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile