Bonusy od serca w T-Mobile. Zobacz, co znajdziesz w aplikacji

Klienci T-Mobile znajdą w magentowej aplikacji mobilnej nowe bonusy od serca. Ponownie mogą oni liczyć na zniżkę na Ubera czy darmowy dostęp do audiobooków.

Od ubiegłotygodniowych bonusów od serca w T-Mobile lista prezentów powiększyła się o cztery kolejne pozycje. Nie są to zupełnie nowe rzeczy, lecz raczej nowe odsłony bonusów, które już kiedyś pojawiły się w aplikacji Mój T-Mobile. Wszystkie one jednak mogą się przydać podczas zbliżającej się majówki.

30% zniżki na przejazdy Uberem

Do 31 maja 2023 roku w aplikacji Mój T-Mobile można znaleźć kod dający 30% zniżki na dwa przejazdy pasażerskie z Uber Comfort, ale nie więcej niż 12 zł za pojedynczy przejazd. Z promocji należy skorzystać do końca maja tego roku.

Kod nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi i może zostać wykorzystany zarówno przez abonentów/użytkowników, którzy posiadają konto w aplikacji Uber oraz tych, którzy nie mają takiego konta i nie korzystali z zamawiania przejazdów. Więcej informacji w regulaminie.

60 zł zniżki na Uber Eats

Kolejny kod rabatowy również dotyczy Ubera, a dokładniej aplikacji Uber Eats. Kod rabatowy, który w aplikacji Mój T-Mobile można odebrać do 28 czerwca 2023 roku, uprawnia do obniżenia o 20 zł ceny za każde z trzech pierwszych zamówień o wartości co najmniej 45 zł. Kod można wykorzystać do końca czerwca tego roku również na stronie www.ubereats.com.

Jest jeden haczyk. Kod może być użyty jedynie przez osoby, które nie korzystały wcześniej z Uber Eats. Szczegóły w regulaminie promocji.

30 dni darmowego dostępu do audiobooków

Jest też coś dla miłośników audiobooków. T-Mobile znowu rozdaje kody na 30 dni bezpłatnego dostępu do Audioteka Klub. Można je znaleźć w aplikacji Mój T-Mobile do 31 maja 2023 roku i do tego samego dnia trzeba je wykorzystać.

Kod rabatowy nie może być wykorzystany przez abonenta/użytkownika już zarejestrowanego w Audioteka Klub. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

4 produkty w cenie 3 na sqnstore.pl

Ostatni z nowych kodów dotyczy zakupów w sklepie SQNStore.pl. Kupując cztery produkty, za najtańszy z nich zapłacimy 0 zł. Aby wykorzystać kod rabatowy i otrzymać jeden produkt za 0 zł, należy dodać minimum cztery produkty do koszyka i wpisać kod w koszyku na etapie realizacji zamówienia do 28 czerwca 2023 roku. W koszyku mogą być cztery takie same lub różne produkty.

W przypadku gdy w koszyku znajdzie się więcej niż cztery produkty, abonent/użytkownik otrzyma tylko jeden, najtańszy produkt w koszyku. Kod może zostać wykorzystany także na produkty już przecenione, ale nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi. Dodatkowe szczegóły w regulaminie.

