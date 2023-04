T-Mobile ma nowy Happy Box. To coś dla fanów LEGO Marvel

T-Mobile przygotował zestaw, który może być dobrym prezentem z okazji zbliżającego się dnia dziecka czy na nagrodą za dobre wyniki w nauce. Nowy Happy Box zawiera smartfon marki Samsung i klocki LEGO Marvel.

T-Mobile Polska przygotował nowy zestaw Happy Box dla najmłodszych użytkowników smartfonów. Zestaw składa się ze smartfonu Samsung Galaxy A04s, który ma na pokładzie wszystko, czego można oczekiwać od pierwszego urządzenia mobilnego. Mocna bateria 5000 mAh powinna zapewnić swobodne korzystanie z telefonu, natomiast potrójny zestaw fotograficzny z tyłu 50-megapikselowym aparatem głównym na czele pozwoli na zabawę fotografią mobilną.

W komplecie ze smartfonem znajdziemy klocki LEGO z 24-centymetrową, w pełni ruchomą figurką Spider-Mana.

Całość dostępna jest w ofercie na 24 doładowania:

za 1 zł przy doładowaniu 70 zł miesięcznie ,

przy doładowaniu , za 99 zł przy doładowaniu 60 zł miesięcznie.

W ofercie użytkownik ma do dyspozycji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci oraz 40 GB Internetu (20 GB w ramach oferty oraz 20 GB po doładowaniu). Dodatkowo, w aplikacji Mój T-Mobile, może skorzystać z promocji „Rok Internetu”, dzięki której uzyska 1200 GB ważnych do końca umowy terminowej.

Więcej informacji o ofercie Happy Box można znaleźć na stronie www.t-mobile.pl.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile