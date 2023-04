Orange straszy nową opłatą. Wyjaśniamy

Czy Orange chce wprowadzić opłatę za sprawdzenie stanu konta w ofercie na kartę? Na razie nie, ale Pomarańczowi badają grunt pod ewentualną zmianę w tym zakresie.

W 2012 roku T-Mobile wprowadził opłatę za sprawdzenie stanu konta w ofercie na kartę za pomocą krótkiego kodu. Wstukanie na klawiaturze telefonu sekwencji *101# i zatwierdzenie jej przyciskiem nawiązywania połączenia nie tylko pozwalało się dowiedzieć, ile środków mamy na kocie, ale również pobierało z niego opłatę w wysokości 0,04 zł. Teraz pomysł na tego typu płatną usługę pojawił się również w głowie kogoś w Orange Polska.

Orange bada opinię klientów

Jeden z Czytelników portalu TELEPOLIS.PL otrzymał "dziwną" wiadomość SMS od pomarańczowego operatora. Orange pytał w nim o to, jak ów Czytelnik by się zachował, gdyby operator wprowadził opłatę w wysokości 5 groszy za wybranie krótkiego kodu *124. Służy on w Orange do sprawdzenia stanu konta.

Takiego SMS-a dostał nasz Czytelnik

Orange tak sonduje swoje pomysły

Zanim podzieliliśmy się tą wiadomością z naszymi Czytelnikami, wysłaliśmy w tej sprawie pytania do Wojciecha Jabczyńskiego, rzecznika Orange Polska. Chcieliśmy się dowiedzieć przede wszystkim, czy to rzeczywiście Pomarańczowi są nadawcami pokazanego wyżej SMS-a, a także czy Orange planuje wprowadzić opłatę za sprawdzenie stanu konta w ofercie na kartę za pomocą kodu *124.

Tak, to my wysłaliśmy tego SMS i trafił on do niewielkiej grupy klientów. Mamy możliwość szybkiego sondowania różnych pomysłów wśród klientów i korzystamy z tego. Wiedza uzyskana bezpośrednio od użytkowników pozwala nam lepiej dopasować się do ich oczekiwań, potrzeb oraz poznać opinie na dany temat. Sondowanie odpłatnego sprawdzania stanu konta nie oznacza, że zdecydujemy się na jego wprowadzenie.

– napisał rzecznik Orange Polska w odpowiedzi

Czyli w Orange ktoś wpadł na pomysł, by wprowadzić taką opłatę. Jednak operator nie chce jej wprowadzać bez sprawdzenia opinii tych, których ta ewentualna opłata dotknęłaby najbardziej, czyli użytkowników oferty Orange na kartę. A czy taka opłata zostanie w ogóle wprowadzona, dowiemy się w odpowiednim czasie.

