Orange świętuje i sypie gigabajtami. Nju mobile ma 10 lat

Orange świętuje 10. urodziny nju mobile. Z tej okazji osoby korzystające z oferty solenizanta mogą odebrać 10 GB za darmo. Mogą się przydać podczas zbliżającej się majówki.

Pojawienie się marki nju na rynku było swego rodzaju rewolucją. Orange wprowadził w ten sposób pierwszą tak atrakcyjną cenowo ofertą na abonament i na kartę. Ta była w kolejnych latach rozwijana. Na przykład w 2015 roku osoby korzystające z niej mogły dokupić numer dodatkowy za 9 zł. W tym samym roku na rynek weszła usługa „im dłużej, tym lepiej”, dzięki której mamy 2x więcej GB po pół roku, 2,5x więcej po roku i aż 3 razy więcej po 2 latach. Rok później pojawił się Internet mobilny (obecnie to od 60 do180 GB za 29 zł miesięcznie) oraz opcja „nie korzystasz nie płacisz”.

Zobacz: nju komórkowy – nowa, cyfrowa oferta Orange

Zobacz: nju mobile: można już korzystać z 5G

W 2021 roku w nju mobile wprowadzono możliwość zakupu trzeciego numeru za 19 zł. Z kolei ubiegły rok zaowocował takimi nowościami, jak:

5G w ofertach za 29 zł, 39 zł i numerach dodatkowych,

nju w ofercie subskrypcyjnej (plan nju komórkowy za 29 zł),

Internet światłowodowy od 39,99 zł/mies.

Z badania klientów, którzy kupili ofertę nju mobile (z listopada 2022 roku) wynika, że 92% z nich jest zadowolonych z oferty nju mobile. Swoim znajomym lub rodzinie poleciłoby ją aż 90% badanych. Nju mobile jest doceniane również za świetną obsługę klientów. Marka otrzymała Gwiazdę Jakości Obsługi aż 7 razy. Ostatnią w tym roku.

Najpopularniejszą ofertą nju mobile jest 19 zł na głowę w parze lub trio. W ofercie w parze za 19 zł klienci otrzymują nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y oraz 20 GB do wspólnego korzystania. Pakiet 20 GB już po pół roku zwiększa się do 40 GB, po roku do 50 GB, a po 2 latach do 60 GB.

Orange zamierza nadal rozwijać nju mobile. Operator planuje we wrześniu 2023 roku rozszerzyć ofertę subskrypcyjną o możliwość zakupu numerów dodatkowych.

Darmowe gigabajty na urodziny nju mobile

Z nju mobile korzysta ponad 1 mln klientów. Z okazji urodzin każda z tych osób może odebrać 10 GB za darmo. Aby skorzystać z prezentu, wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści URODZINY pod numer 80955 (nju na abonament i nju na kartę). Klienci planu nju komórkowy (subskrypcja) otrzymają swoje gigabajty automatycznie.

Zobacz: Orange znów rozdaje darmowe GB. Ładna paczka do odebrania

Zobacz: Orange zamyka oferty na kartę. Został tylko miesiąc

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Orange