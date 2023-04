Orange Polska stracił setki tysięcy kart SIM. Oto wyniki za 1 kwartał 2023

Orange Polska podał wyniki finansowe za 1 kwartał 2023. Operator wypracował w pierwszym kwartale dobre wyniki finansowe – przychody wzrosły o ponad 7%, a rentowność operacyjna EBITDAaL o 5,5% rok do roku. Nie wszystko jednak przebiega idealnie – w kwartał Orange stracił aż 265 tys. kart SIM pre-paid.

Orange Polska: wyniki operacyjne

Jak co kwartał, Orange Polska może przede wszystkim pochwalić się rozwojem usług światłowodowych. W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku przybyło 47 tysięcy klientów Orange Światłowodu, a łącznie na koniec marca korzystało z niego 1,22 mln użytkowników. To o ponad 20% więcej niż rok wcześniej. W zasięgu usług światłowodowych od Orange jest niemal 7,3 mln gospodarstw domowych w kraju.

Stabilnie rośnie liczba klientów konwergentnych pakietów usług dla domu. W 1 kwartale przybyło 14 tysięcy użytkowników Orange Love, a łączna ich liczba zwiększyła się o 4,9% rok do roku – do 1,639 mln.

Liczba klientów abonamentowych mobilnych usług głosowych wzrosła o 3% roku-do-roku, w pierwszym kwartale przybyło ich 40 tysięcy. Łączna liczba kart SIM u operatora wyniosła 17,435 mln (zmiana +0,7% r/r), z czego 12,636 mln to karty SIM abonamentowe (+4,9% r/r), a pre-paid to 4,799 mln (-8,8%).

Orange Polska traci karty SIM

Nieco inaczej te wyniki wyglądają w ujęciu kwartalnym. W porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku daje się zauważyć duża strata aktywnych kart pre-paid. Pod koniec roku było ich 5,064 mln, a na koniec pierwszego kwartału już tylko 4,799 mln. Różnica sięga więc aż 265 tys. kart SIM pre-paid. Jak to tłumaczy operator? Na ten wynik miał wpłynąć początkowy duży wzrost związany z popytem na usługi ze strony obywateli Ukrainy uciekających do Polski przed wojną oraz późniejszy spadek zainteresowania kartami. I faktycznie – po ataku Rosji, w drugim kwartale 2022, gdy Orange rozdawał darmowe startery, w użyciu było 5,591 mln kart pre-paid, co stanowiło duży wzrost w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 (5,260 mln), gdy rozpoczęła się dystrybucja darmowych starterów. Później jednak wykorzystanie kart malało – w trzecim kwartale spadło z 5,591 mln do 5,451 mln i w czwartym do 5,064 mln. Orange stracił też sporo na przenoszeniu numerów, więc w rezultacie łączna liczba kart SIM zmniejszyła się kwartalnie z 17,630 mln o 195 tys.

Liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM w tys.) 1 kw. 2022 2 kw. 2022 2 kw. 2022 3 kw. 2022 1 kw. 2023 Post-paid telefony komórkowe 8 506 8 609 8 666 8 723 8 763 internet mobilny 659 646 638 627 621 M2M 2 880 2 983 3 168 3 216 3 253 Post-paid razem 12 046 12 238 12 472 12 566 12 636 - w tym klienci konwergentni (B2C) 2 914 2 937 2 958 2 991 3 001 Pre-paid 5 260 5 591 5 451 5 064 4 799 Razem 17 306 17 829 17 924 17 630 17 435



Pod koniec pierwszego kwartału na łączną liczbę abonamentowych kart SIM składało się 8,763 mln usług telefonii komórkowej, 621 tys. usług internetu mobilnego oraz 3,253 mln kart M2M.

We wszystkich usługach stabilnie rośnie wartość ARPO (średni przychód na jednego klienta). W kategorii usługi wyłącznie komórkowych jest to 21,1 zł, na co składa się m.in ARPO za telefony komórkowe post-paid 28,9 zł oraz pre-paid 13 zł. Kwartal wcześnie były to kwoty odpowiednio 20,8 zł, 28,8 zł i 12,9 zł. Operator przekonuje, że jest to efektem podejścia „więcej za więcej”, a także m.in. rosnącej liczby klientów światłowodu.

Przed nami kolejne, istotne dla przyszłości działania: jeszcze w tym roku rozpoczniemy stopniowe wyłączanie technologii 3G. Dzięki temu zrobimy więcej miejsca w naszej sieci dla nowocześniejszych technologii oferujących wyższą jakość usług. Zrealizowaliśmy z wyprzedzeniem nasze cele dotyczące emisji własnych, pierwotnie zakładane na 2025 rok

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Orange Polska: wyniki finansowe

Operator ocenia, że pierwszy kwartał był bardzo udany pod względem finansowym. Na łączny wzrost przychodów firmy (ponad 7% rok do roku) pozytywnie wpłynęły: przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (wzrost o 6% rok do roku), przychody z usług ICT dla biznesu (+12% rok do roku), przychody z usług hurtowych (odliczając tradycyjne obszary, wzrost sięgnął 15%), a także wyjątkowo duży wzrost przychodów ze sprzedaży urządzeń – aż o 40% rok do roku.

Wynika to głównie z popytu klientów na smartfony. Operator oferuje możliwość ich zakupu na raty 0%, a pod koniec 2022 udostępnił możliwość rozłożenia płatności nawet na 36 miesięcy. W marcu tego roku wprowadził kolejne, korzystne dla klientów zmiany w systemie ratalnym.

Wzrost EBITDAaL został wypracowany dzięki wzrostowi przychodów z głównych linii biznesowych. Zgodnie z przewidywaniami, inflacja spowodowała wzrost kosztów, niemniej firma częściowo zdołała je skompensować, m.in. poprzez niższe koszty utrzymania nieruchomości.

W ocenie Orange Polska pierwszy kwartał był bardzo udany jeśli chodzi o sprzedaż nieużywanych przez firmę nieruchomości, a przychody z ich sprzedaży, wraz z rosnącą EBITDAaL, mocno przyczyniły się do osiągnięcia ponad dwukrotnie wyższego zysku netto w porównaniu z 1 kwartałem 2022.

Firma spodziewa się dalszego wpływu inflacji na biznes. Operator nie obawia się jednak problemów z osiągnięciem całorocznych celów. Dobre wyniki finansowe z pierwszych miesięcy roku stanowią solidny fundament do realizacji planów.

Wyniki na tle poprzednich lat

Karty SIM w milionach

Prepaid Postpaid Razem Ogółem W tym biznes 1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612 2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757 3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758 4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895 1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886 2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947 3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126 4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325 1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395 2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461 3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591 4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629 1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518 2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587 3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693 4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906 1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264 2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696 3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394 4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990 1Q17 5,820 9,452 b.d. 15,272 2Q17 4,983 9,573 b.d. 14,555 3Q17 4,696 9,662 b.d. 14,358 4Q17 4,698 9,726 b.d. 14,424 1Q18 4,621 9,747 b.d. 14,368 2Q18 4,694 9,790 b.d. 14,484 3Q18 4,761 9,853 b.d. 14,614 4Q18 4,883 9,922 b.d. 14,805 1Q19 4,867 9,970 b.d. 14,837 2Q19 4,924 10,040 b.d. 14,964 3Q19 5.012 10,128 b.d. 15,140 4Q19 5,047 10,237 b.d. 15,284 1Q20 5,095 10,342 b.d. 15,436 2Q20 4,982 10,504 b.d. 15,487 3Q20 4,920 10,749 b.d. 15,669 4Q20 4,860 10,892 b.d. 15,752 1Q21 4,783 11,017 b.d. 15,800 2Q21 4,855 11,192 b.d. 16,047 3Q21 4,910 11,679 b.d. 16,590 4Q21 4,953 11,847 b.d. 16,800 1Q22 5,260 12,046 b.d. 17,306 2Q22 5,591 12,238 b.d. 17,829 3Q22 5,451 12,472 b.d. 17,924 4Q22 5,064 12,556 b.d. 17,630 1Q23 4,799 12,636 b.d. 17,435



ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem Głosowe Internet Razem 1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0 2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2 3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1 4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9 1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8 2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5 3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5 4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0 1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9 2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7 3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7 4Q18 29,6 17,0 27,7 12,2 20,9 1Q19 28,6 16,4 26,9 11,4 20,0 2Q19 28,7 15,9 27,0 11,6 20,1 3Q19 28,9 15,4 27,1 12,1 20,3 4Q19 28,5 14,3 26,7 11,9 20,0 1Q20 28,0 13,6 26,3 11,6 19,5 2Q20 27,2 13,3 25,5 11,9 19,3 3Q20 27,6 12,9 25,9 12,5 19,9 4Q20 27,3 12,7 25,6 12,7 19,8 1Q21 27,2 12,5 25,6 11,9 19,6 2Q21 27,7 12,3 26,0 12,6 20,1 3Q21 28,3 12,3 26,7 13,1 20,7 4Q21 27,9 12,2 26,3 12,9 20,3 1Q22 28,0 12,1 26,4 12,3 20,1 2Q22 28,3 12,1 26,8 12,5 20,2 3Q22 28,9 12,1 27,3 11,8 20,1 4Q22 28,8 12,1 27,3 12,9 20,8 1Q23 28,9 11,9 27,4 13 21,1



CHURN (wskaźnik odejść) telefonii komórkowej

Prepaid Postpaid 1Q12 16,7% 3,9% 2Q12 16,8% 3,4% 3Q12 17,2% 3,5% 4Q12 15,0% 3,4% 1Q13 15,5% 3,7% 2Q13 15,1% 3,6% 3Q13 14,6% 3,3% 4Q13 14,8% 3,4% 1Q14 14,9% 3,4% 2Q14 14,9% 3,3% 3Q14 16,4% 3,4% 4Q14 16,8% 3,5% 1Q15 16,7% 3,7% 2Q15 16,1% 3,2% 3Q15 17,0% 3,0% 4Q15 16,9% 3,0% 1Q16 15,7% 3,0% 2Q16 15,2% 2,8% 3Q16 16,8% 2,7% 4Q16 18,1% 2,8% 1Q17 21,3% 3,1% 2Q17 25,0% 2,8% 3Q17 17,5% 2,9% 4Q17 10,9% 3,2% 1Q18 14,6% 3,1% 2Q18 11,3% 2,7% 3Q18 10,4% 2,8% 4Q18 8,9% 2,8% 1Q19 10,8% 2,8% 2Q19 10,2% 2,5% 3Q19 10,7% 2,4% 4Q19 10,2% 2,8% 1Q20 9,1% 2,5% 2Q20 10,4% 2,1% 3Q20 11,4% 2,2% 4Q20 10,7% 2,3% 1Q21 10,8% 2,3% 2Q21 9,1% 1,9% 3Q21 10,0% 1,8% 4Q21 10,5% 2,3% 1Q22 9,5% 1,9% 2Q22 7,5% 1,9% 3Q22 14,6% 2,3% 4Q22 18,5% 2,1% 1Q23 16,3% 2,1%



