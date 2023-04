5G w Polsce to dramat, ale to nie wina telekomów

Coraz więcej mieszkańców Polski jest w zasięgu sieci 5G. Te jednak nie mogą rozwinąć skrzydeł z powodu wciąż nierozdysponowanych na ten cel nowych częstotliwości. Sprawia to, że pod względem osiąganych prędkości jesteśmy na szarym końcu wśród państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Opensignal opublikował ciekawe statystyki na temat działania sieci 5G w Polsce oraz tego, jak nasz kraj wypada w starciu z siedmioma innymi rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Okazuje się, że z powodu wciąż nierozstrzygniętej aukcji na częstotliwości dla 5G, która – przypomnijmy – miała ruszyć trzy lata temu, wypadamy bardzo słabo.

Pobieranie i wysyłanie danych

Jeden rzut oka na wykres pokazujący prędkości pobierania i wysyłania danych w sieciach 5G i już wiemy, że nie jest w Polsce dobrze pod tym względem. Na 8 państw zajęliśmy 8. miejsca w trzech kategoriach:

średnia szybkość pobierania danych w sieciach 5G (77,9 Mb/s),

szczytowa prędkość pobierania danych w sieciach 5G (246,1 Mb/s),

prędkość wysyłania danych w sieciach 5G (18,9 Mb/s).

Najlepiej jest w Bułgarii, która we wszystkich trzech kategoriach zajęła pierwsze miejsce. Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla Chorwacji oraz Słowenii lub Czech.

Wideo, gry i komunikacja głosowa

Opensignal sprawdził również, jak radzimy sobie w przypadku doświadczeń z wideo, grami czy komunikatorami głosowymi, działającymi w sieciach 5G. Wychodzi na to, że Polska sobie z tym nie radzi, zajmując ostatnie (wideo 5G) lub przedostatnie miejsce w regionie. Warto jednak w tym miejscu zauważyć, że różnice między poszczególnymi państwami nie są tu już tak spektakularne, jak w przypadku osiąganych prędkości transmisji danych.

Dostępność 5G

Nieco lepiej Polska wypada pod względem dostępności 5G. Z zebranych danych wynika, że osoby korzystające w naszym kraju z 5G spędzają w takich sieciach 15,2% swojego czasu. To trzeci wynik wśród analizowanej grupy państw, za Bułgarią i Chorwacją. Gorzej wypadamy pod względem zasięgu 5G, który jest dostępny średnio w ponad 3 lokalizacjach na 10. Na podium w tej kategorii znalazły się Bułgaria, Chorwacja i Czechy.

Szybkość 5G w starciu z 4G

Z uwagi na to, że w Polsce sieci 5G korzystają z tych samych częstotliwości, na których działa również 4G LTE, różnica w prędkościach pobierania danych z wykorzystaniem obu generacji technologii mobilnej jest w naszym kraju niezbyt imponująca. Opensignal podaje, że z 5G można u nas korzystać ze średnio 2,4x większą prędkością niż w przypadku przesyłania danych w sieci 4G. Daje to nam 8. miejsce w zestawieniu, tuż za Czechami (podobny wynik). W Słowenii sieci 5G rozpędzają się ponad 5 razy bardziej niż sieci 4G LTE.

Warto też zerknąć na średnią szerokość pasma radiowego, które jest wykorzystywane do transmisji danych w sieciach 5G i 4G. W Polsce to odpowiednio 34,9 i 29,1 MHz. W przypadku 5G to najmniej ze wszystkich analizowanych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Liderem jest Chorwacja, w której połączenia 5G wykorzystują średnio 74,5 MHz pasma, a połączenia 4G – 44,8 MHz.

Nowe częstotliwości są niezbędne

Przypadek Polski jest mocnym przypomnieniem, jak ważne są zasoby radiowe dla stałego rozwoju łączności 5G. Choć pierwsza aukcja była zaplanowana na marzec 2020 roku, proces ten przerwała pandemia, a potem opóźniły prace rządu nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. W grudniu 2022 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął proces konsultacji w sprawie pasma 3,4-3,8 GHz, który trwał do końca marca tego roku. Nie ogłoszono jednak jeszcze daty startu aukcji.

Bez częstotliwości z pasma C polscy operatorzy nie będą w stanie uwolnić pełnego potencjału łączności 5G, a polskie doświadczenie 5G pozostanie mało konkurencyjne w porównaniu z rynkami zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i w Europie Zachodniej.

