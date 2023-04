Prawdziwe 5G coraz bliżej. Sieci w paśmie 3,8-4,2 GHz już od wakacji

UKE startuje z drugą turą konsultacji aukcyjnych na 5G w paśmie C. Są istotne zmiany w postępowaniu, regulator poinformował jednocześnie, że sieci prywatne 5G w nowym, dedykowanym paśmie 3800-4200 MHz będą mogły komercyjnie ruszać już w wakacje.

Pierwsza tura konsultacji dokumentacji aukcyjnej na pasmo C (3480-3800 MHz) w sieci 5G ogłoszona została w grudniu 2022 roku. Dziś UKE poinformował o starcie drugiej tury konsultacji.

Komercyjne 5G w czwartym kwartale 2023

Zmiany wprowadzone przez UKE dotyczą trzech obszarów. Pierwszym z nich jest sam przedmiot postępowania. Regulator przychylił się do stanowisk operatorów i zdecydował się na rozszerzenie czterech oferowanych bloków z 80 do 100 MHz. Jednocześnie sieci prywatne z bloku „0” zostały przesunięte do innego zakresu.

Jak podkreśla UKE, pomimo tego, że każdy z operatorów ma szansę otrzymać do swojej dyspozycji szersze pasmo, to nie zmieniła się cena wywoławcza za blok i cały czas wynosi 450 mln zł.

Druga zmiana to modyfikacja zobowiązań dotyczących pokrycia siecią 5G terytorium Polski. UKE zauważa, że wybudowanie sieci pokrywającej ponad 90% obszaru przy północnej i wschodniej granicy lądowej jest problematyczne ze względu na sytuację geopolityczną, która utrudnia współpracę przy koordynacji międzynarodowej.

Przychylając się do wniosków, które napłynęły w procesie poprzednich konsultacji, UKE wskazał listę gmin z pasa granicznego na północy i wschodzie Polski, które nie zostały objęte zobowiązaniem terytorialnym. Stanowią one obszar około 5% kraju.

Według UKE nie oznacza to jednak, że klienci na tych terenach nie będą mieli dostępu do wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych. W tych gminach pozostają w mocy zobowiązania dotyczące objęcia zasięgiem gospodarstw domowych i szlaków komunikacyjnych.

Natomiast zapewnienie zasięgu poza drogami i gospodarstwami domowymi na tym terenie będzie wynikało już z decyzji biznesowych operatorów, z możliwym wsparcie za pomocą m.in. umowy inwestycyjnej. UKE może zastosować w takich przypadkach obniżenie rocznych opłat za użytkowanie częstotliwości.

UKE wprowadza także zmiany dotyczące cyberbezpieczeństwa. Z 7 do 5 lat skrócono okres, w którym operator będzie musiał usunąć ze swojej sieci sprzęt od producenta uznanego za dostawcę wysokiego ryzyka. Operator będzie musiał to robić proporcjonalnie z upływem czasu, a z krytycznych elementów sieci będzie musiał zrezygnować już w pierwszym roku.

Regulator podkreśla, że zapisy, celem wykluczenia wszelkich niejasności, jeszcze mocniej opierają się na przepisach unijnych. Założenia te zostały skonsultowane i zaakceptowane przez Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa 24 marca 2023 r.

Konsultacje potrwają do 12 maja. UKE przewiduje, że zwycięzcy aukcji otrzymają pasmo do dyspozycji w IV kwartale 2023 r. Wtedy też komercyjnie będą mogły być uruchamiane pierwsze stacje w C-bandzie.

Prywatne sieci w paśmie 3,8-4,2 GHz już od wakacji

UKE podał także informacje dotyczące sieci prywatnych 5G w nowym, dedykowanym paśmie 3800-4200 MHz. Będą one mogły komercyjnie ruszać już w wakacje.

Urząd wyjaśnia, że do tej pory dla sieci prywatnych planowano przeznaczyć tzw. blok „0”, czyli zakres 3410-3480 MHz. Ostatecznie jednak UKE zrewidował swoją dotychczasową wizję. Przyczyny są dwie: zaledwie 70 MHz szerokości pasma i problematyczna kwestia możliwości priorytetowej rezerwacji jego części dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, na czym UKE bardzo zależy.

W rezultacie częstotliwości przypisywane dotąd do bloku „0” zostaną wystawione w nadchodzącej aukcji na cztery komercyjne rezerwacje z pasma 3,6 GHz. Tym samym zasób widma objętego rezerwacją w aukcji będzie wynosił 100 MHz zamiast 80 MHz. Z kolei na sieci prywatne przeznaczone zostanie pasmo 3800-4200 MHz o szerokości aż 400 MHz.

Roczne opłaty za wykorzystanie częstotliwości mieszczą się w zakresie od 100 zł za 10 MHz w gminach wiejskich do 25 tys. zł za 100 MHz w miastach na prawach powiatu.

Pierwsze 100 MHz przeznaczone będzie tylko dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Kolejne 300 MHz UKE przeznaczy dla pozostałych podmiotów, na przykład lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących świadczyć usługi stałego bezprzewodowego dostępu do Internetu (FWA) czy też fabryk, które chcą się unowocześniać i automatyzować w oparciu o prywatne sieci 5G.

Obowiązywanie pozwoleń będzie w pierwszej fazie ograniczone do 31 grudnia 2028 r. Wynika to z tego, że nad wytycznymi dotyczącymi parametrów technicznych sieci prywatnych w tym paśmie pracuje aktualnie Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT). Wyniki tych prac poznamy pod koniec 2024 roku.

