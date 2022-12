Prawdziwe 5G w końcu dla Polaków? Ruszają konsultacje

W Polsce wciąż czekamy na ogłoszenie i start drugiej aukcji 5G, dzięki której telekomy będą mogły zaoferować wyższe prędkości transmisji danych. Właśnie pojawiło się światełko w tunelu w tej sprawie.

Trochę historii na dobry początek

Trzy lata temu, 9 grudnia 2019 roku, Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił start postępowania konsultacyjnego w sprawie planowanej wówczas aukcji 5G. Miała ona doprowadzić do rozdysponowania 4 bloków częstotliwości o szerokości 80 MHz każdy z pasma 3480-3800 MHz, czyli z tak zwanego pasma C. Sama aukcja została ogłoszona 6 marca 2020 roku i zbiegła się w czasie z początkiem pandemii COVID-19. Mniej niż 3 miesiące później aukcja 5G została anulowana.

Na drugą aukcję 5G wciąż czekamy

Gdy pierwsza aukcja na rozdysponowanie częstotliwości z pasma C na potrzeby sieci 5G przeszła do historii, z różnych stron dochodziły do nas plotki na temat tego, kiedy nowa aukcja się odbędzie. Pisano i mówiono, że postępowanie aukcyjne powinno się odbyć jak najszybciej, najlepiej jeszcze w 2020 roku. Nie udało się. Potem pojawiły się różne bliżej lub mniej określone daty w 2021 roku — one również przeminęły. W późniejszym czasie pojawiły się głosy, że nowa aukcja 5G zostanie ogłoszona po przyjęciu nowych przepisów o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Światełko w tunelu

I właśnie pojawiło się "światełko w tunelu". Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił, że 20 grudnia 2022 roku wystartują konsultacje dokumentacji aukcyjnej pasma C (3480-3800 MHz). Na razie nie mamy żadnych innych informacji w tej sprawie. UKE obiecuje, że poinformuje o szczegółach założeń nowej aukcji 5G w przyszły wtorek. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i jeszcze trochę poczekać.

