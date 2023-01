Przygotujmy się na prawdziwe 5G. I na atak Rosji oraz Chin

Anulowanie w 2020 roku aukcji na częstotliwości 5G w paśmie 3480-3800 MHz, czyli na „prawdziwe 5G” o teoretycznej przepustowości 1 Gb/s wprowadziło operatorów i całą branżę telekomunikacyjną w minorowe nastroje. Powody do narzekania mają również użytkownicy sieci mobilnych.

W 2023 roku zawieszona aukcja w końcu jednak się odbędzie. UKE przewiduje, że nowe częstotliwości powinny trafić do operatorów w okolicach sierpnia. Oficjalne ogłoszenie postępowania ucieszyło przedstawicieli branży.

Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje producentów i dystrybutorów elektroniki, prognozuje, że uwolnienie częstotliwości 5G wpłynie na szereg pozytywnych zmian i uruchomi kolejne gałęzie cyfrowej gospodarki. Będzie to rok rozwoju sztucznej inteligencji, rozwiązań chmurowych oraz pracy nad poprawą cyberbezpieczeństwa.

Sprawne przeprowadzenie aukcji 5G jest niezwykle istotne zarówno dla branży cyfrowej, jak i użytkowników, bo to jedyna droga do prawdziwie szybkiego i szeroko dostępnego internetu, skrojonego pod XXI wiek. A do tego odpowiednio zabezpieczonego, co w dobie fake newsów, phishingu, cyberataków i rozwoju cyberprzestępczości jest niezbędne