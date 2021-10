Cyfrowa Polska: nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa to długo oczekiwane porządki

Związek Cyfrowa Polska zareagował na przedstawioną przez rząd nową wersję ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. „Nadchodzą długo oczekiwane porządki” cieszy się organizacja zrzeszająca producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku.

Prezes Związku Cyfrowa Polska, Michał Kanownik, przypomina, że polski sektor cyfrowy, który reprezentuje, długo oczekiwał uporządkowania zagadnień bezpieczeństwa cyfrowego Polski, szczególnie w kontekście rozwoju sieci 5G. Jego zdaniem prace w tym zakresie nie powinny być dłużej przedłużane.

Nowa wersja projektu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa przedstawiona w połowie października opisuje m.in. mechanizm postępowania w sprawie uznania dostawcy sprzętu i oprogramowania za dostawcę wysokiego ryzyka.

Obszar cyberbezpieczeństwa jest nadzwyczaj istotny, a jego znaczenie stale wzrasta wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki i społeczeństwa. Ustawa nadająca bezpieczeństwu cyfrowemu techniczno-formalne ramy i porządkująca procedury związane m.in. z budową sieci 5G jest zatem konieczna. Jako branża zaangażowana w rozwój łączności i bezpiecznych usług cyfrowych pozytywnie oceniamy prace nad KSC

– komentuje Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Michał Kanownik pochwala przewidziane w projekcie ustawy o KSC postępowanie w sprawie uznania dostawcy sprzętu lub oprogramowania dla podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa za dostawcę wysokiego ryzyka.

Już na poprzednich etapach przygotowań regulacji pozytywnie odnieśliśmy się do inicjatywy ustawodawcy, by wdrożyć jasne ramy prawne w tym zakresie. Rosnąca liczba ataków i skala zagrożeń sprawiają, że potrzebujemy przepisów, które w jasny sposób opisują ścieżkę postępowania wobec niegodnych zaufania podmiotów

– wyjaśnia Michał Kanownik.

Komentując zagadnienie cyberbezpieczeństwa sieci mobilnych piątej generacji poruszane w projekcie ustawy, prezes Cyfrowej Polski zwraca uwagę, że w skali całej sieci, krytyczne znaczenie mieć może każdy jej element, który wykazuje podatność na atak.

Uważamy, że podejście do dostawców wysokiego ryzyka powinno być ujednolicone zarówno dla warstwy CORE, jak i RAN sieci 5G. Kryteria uznania dostawcy jako obarczonego wysokim ryzykiem powinny być jednakowe niezależnie od elementu sieci, jaki on dostarcza. Wszystkie komponenty sieci powinny podlegać rozważaniu nt. ryzyka i być traktowane jako potencjalnie krytyczne

– wskazuje Michał Kanownik.

Prezes Cyfrowej Polski apeluje o jak najszybsze sfinalizowanie prac nad projektem. Jego zdaniem przyjęcie ustawy jest ważne z uwagi nie tylko na bezpieczeństwo narodowe, ale i rozwój gospodarczy. Stwierdza, że polski biznes wiąże duże nadzieje z siecią nowej generacji, która pozwoli usprawnić np. funkcjonowanie przemysłu oraz tworzyć nowe usługi i produkty w różnych sektorach, takich jak choćby energetyka, służba zdrowia, edukacja czy komunikacja.

Nie stać nas na dalsze zwlekanie z implementacją 5G w naszym kraju. By ruszyć z miejsca, musimy tylko mieć odpowiednie wiążące regulacje

– zaznacza Prezes Cyfrowej Polski.

Związek Cyfrowa Polska to branżowa organizacja zrzeszająca największe firmy z sektora cyfrowego i nowych technologii – producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku. Członkami ZCP są między innymi: AB, Action, Amazon Development Center Poland, Asseco Poland, Canon Polska, Cisco Systems Poland, Ericsson, Google Commerce, HP Inc. Polska, IS-Wireless, Komputronik, Lenovo, LG Electronics Polska, Nokia Solutions and Networks, Samsung Electronics Polska czy Sony Europe.

