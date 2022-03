Białe plamy na mapie zasięgu? Pomogą w tym sieci prywatne 5G w 3,4 GHz

Trwają konsultacje dotyczących budowy sieci prywatnych 5G działających w paśmie 3,4 GHz. Zdaniem firmy IS-Wireless rezerwacja osobnego pasma dla podmiotów publicznych i prywatnych ułatwi likwidację białych plam zasięgu w całej Polsce.

Pod koniec grudnia 2021 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił wśród lokalnych samorządów i przedsiębiorców konsultacje dotyczące budowy sieci prywatnych 5G. UKE chce na ten cel zarezerwować pasmo 70 MHz z zakresu 3410-3480 MHz, czyli tzw. blok „0”. Prywatne sieci 5G mają być wydzielone z publicznego dostępu, służyć za to firmom i instytucjom. Podobny model działania zastosowano już z powodzeniem w niektórych europejskich krajach jak Niemcy czy Wielka Brytania.

IS-Wireless, polski dostawca technologii sieciowych, w swojej opinii zgłoszonej podczas konsultacji dla UKE przekonuje, że inwestycje w prywatne sieci 5G przyczynią się do rozwiązania problemu białych plam, pomogą także zrewolucjonizować przemysł i rozwinąć inteligentne miasta.

5G dla inteligentnych miast i wsi

Firma zauważa, że prywatne sieci 5G w Polsce to ogromna szansa dla rozwoju Przemysłu 4.0, a rozwiązanie zaproponowane przez UKE stworzy podwaliny pod realizację wizji inteligentnych miast i wsi.

Przydzielane lokalnie częstotliwości to okazja, by samorządy włączyły się w proces cyfryzacji Polski i urzeczywistniły nad Wisłą wizję Smart City lub Smart Village. Sieci prywatne pozwalają, by miasta samodzielnie wdrażały narzędzia zarządzania infrastrukturą, ruchem czy gospodarką odpadami i oferowały dostęp do publicznych e-usług na niespotykaną dotąd skalę

– uważa Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless.

Zdaniem prezesa IS-Wireless pierwszeństwo w wykorzystaniu częstotliwości z bloku „0” powinny mieć miejscowe podmioty: lokalny przemysł, urzędy czy placówki i punkty pożytku publicznego, takie jak dworce kolejowe i autobusowe oraz lotniska lub stadiony.

Mniej białych plam na mapie zasięgu

Eksperci IS-Wireless podkreślają, że budowa sieci prywatnych 5G w bloku „0” pozwoli także zwalczać zjawisko występowania tzw. „białych plam”, czyli obszarów niepokrytych zasięgiem sieci mobilnej. W Polsce nadal są miejsca, w których wielcy operatorzy nie zapewniają pełnego dostępu do sieci mobilnej, bo jest to dla nich nierentowne.

Zdaniem Artur Chmielewskiego, eksperta z IS-Wireless, to jedna z okazji, by wykorzystać możliwości sieci prywatnych. Mniejszy podmiot może stworzyć swoją sieć 5G wraz z własną infrastrukturą w miejscu, w którym biznes, administracja i obywatele mogliby się nigdy nie doczekać na inwestycję ze strony tradycyjnego operatora sieci komórkowych. Pasmo o charakterze lokalnym będzie doskonałym uzupełnieniem ogólnopolskiego modelu operatorskiego znanego z poprzednich generacji sieci komórkowych.

Jak zauważa ekspert, nadajniki wzniesione przez władze miasta na potrzeby miejskiej sieci obsługującej, np. inteligentną sygnalizację świetlną, mogą również służyć do tego, by wspierać ogólnokrajowy dostęp do łączności komórkowej w technologii 5G lub być wykorzystane przez inne podmioty na terenie metropolii. Dziś podobnie ma to miejsce w przypadku masztów telekomunikacyjnych, współdzielonych przez operatorów sieci komórkowych.

Jeśli także przy budowie sieci prywatnych 5G pozwolimy na dostęp do infrastruktury sieciowej na zasadach wolnorynkowych, to skorzystają na tym wszystkie podmioty, które chcą stworzyć własną sieć nowej generacji, ale nie mogą pozwolić sobie na budowę np. masztu. Tworzenie takich sieci będzie łatwiejsze i tańsze

– zauważa Artur Chmielewski.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: IS-Wireless