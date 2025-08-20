Sprzęt

Pixel Watch 4: nowy zegarek Google jest szybszy i dłużej pracuje

Wśród zaprezentowanych dziś nowości Google jest też zegarek Pixel Watch 4. Urządzenie otrzymało wypukły wyświetlacz, obsługę komunikacji satelitarnej czy funkcję wykrywania utraty tętna. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:24
1
Pixel Watch 4 zachowuje swój dotychczasowy, okrągły kształt i jest dostępny w rozmiarach 41 i 45 mm. Tym razem jednak został wyposażony w zaokrąglony wyświetlacz Actua 360 z matrycą AMOLED LTPO i większym o 10% obszarem aktywnym i węższą o 16% ramką. Aż o 50% wzrosła jasność wyświetlacza i teraz sięga 3000 nitów.

Za wytrzymałość na warunki zewnętrzne odpowiada szkło Gorilla Glass 5 i obudowa z aluminium klasy lotniczej. Zegarek jest wodoszczelny do głębokości 50 metrów (5 ATM), zapewnia też odporność IP68. Po raz pierwszy w historii można go naprawić – ma wymienną baterię i wyświetlacz. Pixel Watch 4 zyskał także nowy, niestandardowy silnik haptyczny, który jest o 15% mocniejszy niż w poprzedniku. Google ulepszył ponadto głośnik, który ma sprawić, że każda interakcja z Gemini będzie jeszcze przyjemniejsza.

Wewnątrz koperty znalazł się nowy układ Snapdragon W5 Gen 2 z nowym koprocesorem Cortex-M55 opartym na uczeniu maszynowym, który jest o 25% szybszy przy dwukrotnie mniejszym zużyciu energii. 

Pixel Watch 4 pozwala skorzystać z łączności Wi-Fi 6, LTE, Bluetooth 6.0, NFC i UWB. Interesująco zapowiada się niezależna satelitarna komunikacja alarmowa. Zegarek może połączyć użytkownika ze służbami ratunkowymi za pomocą satelitów geostacjonarnych i ułatwić wezwanie pomocy, nawet poza zasięgiem sieci mobilnej. Prawdopodobnie jednak ani LTE, ani łączność satelitarna nie będą działać w egzemplarzu dostępnych w Polsce.

Ulepszony monitoring

Pixel Watch 4 dostarcza nie tylko standardowy zestaw funkcji monitorowanie zdrowia i aktywności fizycznej, ale wprowadza też kilka nowości. Ulepszono monitorowanie snu – dzięki zaawansowanym modelom uczenia maszynowego zegarek o 18% precyzyjniej klasyfikuje pełny cyklu snu i śledzi czas spędzony w każdej fazie snu. 

Innym usprawnieniem jest ulepszone wykrywanie temperatury skóry. Dzięki nowemu czujnikowi zegarek wykrywa, kiedy temperatura wykracza poza osobisty zakres użytkownika. Pomaga to wskazać zmiany w samopoczuciu, np. podczas choroby.

Oprócz tego użytkownicy mają dostęp do zaawansowanych narzędzi do monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej, takich jak zarządzanie stresem, obciążenie kardio i docelowe obciążenie, ocena EKG, panel wskaźników zdrowotnych, poranny raport i inne.

Lista dostępnych dyscyplin sportowych zwiększyła się do ponad 50, doszły takie treningi, jak pickleball i koszykówka. Google obiecuje, że nowy dwuzakresowy GPS umożliwi dokładniejsze śledzenie trasy nawet w najtrudniejszych warunkach, na przykład przy biegu w centrum miasta czy wędrówce po lesie. Wśród nowości znalazły się także statystyki jazdy na rowerze w czasie rzeczywistym. Można przesyłać strumieniowo dane z nadgarstka do aplikacji Fitbit, aby wyświetlać je na kierownicy podczas jazdy na rowerze.

Pixel Watch 4 wprowadza też spersonalizowane, automatyczne śledzenie. Nawet jeśli użytkownik zapomni rozpocząć trening w urządzeniu, zegarek wykorzysta AI, aby automatycznie wykryć i sklasyfikować aktywność oraz wysłać podsumowanie. 

W Watchu 4 Google wprowadza też osobistego trenera zdrowia AI opartego na Gemini. Na podstawie zebranych danych zegarek dostarczy porady dotyczące aktywności fizycznej i snu oraz wskazówki na żądanie dostosowane do przyjętych celów i rzeczywistych.

Nowy system z lepszym Gemini

Ważną nowością jest też system Wear OS 6.0 oraz interfejs Material 3 Expressive, który wprowadza bardziej dynamiczne elementy graficzne i bogatsze kolory, a także nowe tarcze zegara, a całość ma być bardziej czytelna. 

Google rozwinął także Gemini w zegarku, a asystent AI na nadgarstku pomoże zrobić więcej bez użycia rąk. Funkcja „Unieś i mów” daje dostęp do Gemini przez proste uniesienie nadgarstka. 

Dłuższy czas pracy

Bateria Pixel Watcha 4 ma działać o 25% dłużej – 30 godzin w przypadku modelu 41 mm i 40 godzin w przypadku modelu 45 m. W trybie oszczędzania baterii można wydłużyć ten czas odpowiednio do 2 dni (41 mm) i 3 dni (45 mm). Konstrukcja stacji dokującej szybkiego ładowania pozwala naładować zegarek Pixel Watch 4 o 25% szybciej niż wcześniej – od 0% do 50% w zaledwie 15 minut. 

Przedsprzedaż od dziś

Zegarek Pixel Watch 4 można zamówić w przedsprzedaży już dziś, a w sklepach będzie dostępny od 9 października. Ceny zegarka Pixel Watch 4 w Polsce:

  • Pixel Watch 4 41 mm: 1699 zł,
  • Pixel Watch 4 45 mm: 1949 zł.
Google Pixel Watch 4 Google Pixel Watch 4
Zródła zdjęć: Google