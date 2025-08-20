Pixel Watch 4: nowy zegarek Google jest szybszy i dłużej pracuje

Pixel Watch 4 zachowuje swój dotychczasowy, okrągły kształt i jest dostępny w rozmiarach 41 i 45 mm. Tym razem jednak został wyposażony w zaokrąglony wyświetlacz Actua 360 z matrycą AMOLED LTPO i większym o 10% obszarem aktywnym i węższą o 16% ramką. Aż o 50% wzrosła jasność wyświetlacza i teraz sięga 3000 nitów.

Za wytrzymałość na warunki zewnętrzne odpowiada szkło Gorilla Glass 5 i obudowa z aluminium klasy lotniczej. Zegarek jest wodoszczelny do głębokości 50 metrów (5 ATM), zapewnia też odporność IP68. Po raz pierwszy w historii można go naprawić – ma wymienną baterię i wyświetlacz. Pixel Watch 4 zyskał także nowy, niestandardowy silnik haptyczny, który jest o 15% mocniejszy niż w poprzedniku. Google ulepszył ponadto głośnik, który ma sprawić, że każda interakcja z Gemini będzie jeszcze przyjemniejsza.

Wewnątrz koperty znalazł się nowy układ Snapdragon W5 Gen 2 z nowym koprocesorem Cortex-M55 opartym na uczeniu maszynowym, który jest o 25% szybszy przy dwukrotnie mniejszym zużyciu energii.

Pixel Watch 4 pozwala skorzystać z łączności Wi-Fi 6, LTE, Bluetooth 6.0, NFC i UWB. Interesująco zapowiada się niezależna satelitarna komunikacja alarmowa. Zegarek może połączyć użytkownika ze służbami ratunkowymi za pomocą satelitów geostacjonarnych i ułatwić wezwanie pomocy, nawet poza zasięgiem sieci mobilnej. Prawdopodobnie jednak ani LTE, ani łączność satelitarna nie będą działać w egzemplarzu dostępnych w Polsce.

Ulepszony monitoring

Pixel Watch 4 dostarcza nie tylko standardowy zestaw funkcji monitorowanie zdrowia i aktywności fizycznej, ale wprowadza też kilka nowości. Ulepszono monitorowanie snu – dzięki zaawansowanym modelom uczenia maszynowego zegarek o 18% precyzyjniej klasyfikuje pełny cyklu snu i śledzi czas spędzony w każdej fazie snu.

Innym usprawnieniem jest ulepszone wykrywanie temperatury skóry. Dzięki nowemu czujnikowi zegarek wykrywa, kiedy temperatura wykracza poza osobisty zakres użytkownika. Pomaga to wskazać zmiany w samopoczuciu, np. podczas choroby.

Oprócz tego użytkownicy mają dostęp do zaawansowanych narzędzi do monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej, takich jak zarządzanie stresem, obciążenie kardio i docelowe obciążenie, ocena EKG, panel wskaźników zdrowotnych, poranny raport i inne.

Lista dostępnych dyscyplin sportowych zwiększyła się do ponad 50, doszły takie treningi, jak pickleball i koszykówka. Google obiecuje, że nowy dwuzakresowy GPS umożliwi dokładniejsze śledzenie trasy nawet w najtrudniejszych warunkach, na przykład przy biegu w centrum miasta czy wędrówce po lesie. Wśród nowości znalazły się także statystyki jazdy na rowerze w czasie rzeczywistym. Można przesyłać strumieniowo dane z nadgarstka do aplikacji Fitbit, aby wyświetlać je na kierownicy podczas jazdy na rowerze.

Pixel Watch 4 wprowadza też spersonalizowane, automatyczne śledzenie. Nawet jeśli użytkownik zapomni rozpocząć trening w urządzeniu, zegarek wykorzysta AI, aby automatycznie wykryć i sklasyfikować aktywność oraz wysłać podsumowanie.

W Watchu 4 Google wprowadza też osobistego trenera zdrowia AI opartego na Gemini. Na podstawie zebranych danych zegarek dostarczy porady dotyczące aktywności fizycznej i snu oraz wskazówki na żądanie dostosowane do przyjętych celów i rzeczywistych.

Nowy system z lepszym Gemini

Ważną nowością jest też system Wear OS 6.0 oraz interfejs Material 3 Expressive, który wprowadza bardziej dynamiczne elementy graficzne i bogatsze kolory, a także nowe tarcze zegara, a całość ma być bardziej czytelna.

Google rozwinął także Gemini w zegarku, a asystent AI na nadgarstku pomoże zrobić więcej bez użycia rąk. Funkcja „Unieś i mów” daje dostęp do Gemini przez proste uniesienie nadgarstka.

Dłuższy czas pracy

Bateria Pixel Watcha 4 ma działać o 25% dłużej – 30 godzin w przypadku modelu 41 mm i 40 godzin w przypadku modelu 45 m. W trybie oszczędzania baterii można wydłużyć ten czas odpowiednio do 2 dni (41 mm) i 3 dni (45 mm). Konstrukcja stacji dokującej szybkiego ładowania pozwala naładować zegarek Pixel Watch 4 o 25% szybciej niż wcześniej – od 0% do 50% w zaledwie 15 minut.

Przedsprzedaż od dziś

Zegarek Pixel Watch 4 można zamówić w przedsprzedaży już dziś, a w sklepach będzie dostępny od 9 października. Ceny zegarka Pixel Watch 4 w Polsce: