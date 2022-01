Wieże 5G bez zgód środowiskowych. Rozbudowa zasięgu będzie łatwiejsza

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia kwalifikacyjnego, dzięki czemu łatwiej będzie budować maszty i wieże telekomunikacyjne. Nie będą przy tym wymagane zgody środowiskowe.

Dziennik Gazeta Prawna dotarł do projektu nowelizacji tak zwanego rozporządzenia kwalifikacyjnego. W dokumencie tym znajduje się wykaz urządzeń, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Z tego zestawienia znikną instalacje radiokomunikacyjne w zakresie od 30 kHz do 300 GHz. Co to oznacza dla telekomów? Budowa nowej lub przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, takiej jak maszty i wieże z antenami, nie będzie wymagała zgód środowiskowych.

Gdy nowe rozporządzenie wejdzie w życie (co stanie się 14 dni od dnia ogłoszenia), łatwiejsza stanie się rozbudowa sieci 5G, szczególnie wtedy, gdy już będziemy po aukcji częstotliwości z pasma C (3,4 - 3,8 GHz). Ta powinna się odbyć w tym roku (a przynajmniej taką mamy nadzieję). Urząd Komunikacji Elektronicznej czeka z nią do czasu zakończenia prac nad nową ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Nowelizowane rozporządzenie kwalifikacyjne stanowi jeden z elementów reform zawartych w Krajowym Planie Odbudowy.

Zobacz: UKE zarezerwuje osobny blok 5G w paśmie 3,4 GHz. Ruszyły konsultacje

Zobacz: UKE: wielkie porządki w paśmie 2100 MHz. Co na tym zyskają klienci?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna, Telko.in