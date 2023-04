Plus znów wygrał. Ma najszybszy internet w kolejnym rankingu

Firma Ookla opublikowała najnowszy raport dotyczący prędkości internetu mobilnego w Polsce. W pomiarach Speedtest.net najlepiej wypadł Plus, co pokrywa się z podobnymi wynikami podawanymi przez SpeedTest.pl.

Plus przez długi czas w każdym z rankingów prędkości sieci mobilnych plasował się na ostatnich pozycjach. Jednak w tym roku nastąpiła zmiana, którą jako pierwszy odnotował SpeedTest.pl. Dzięki rozbudowie 5G i udostępnieniu przez Plusa łączności 5G wszystkim klientom sieci średnia (mediana w przypadku Speedtest.net) prędkość pobierania wyraźnie się zwiększyła. Oczywiście w takim zestawieniu musi być spełniony jeszcze jeden warunek – łączne pomiary 4G i 5G. Gdy weźmiemy pod uwagę tylko LTE, Plus nie wypada dobrze, czego dowiodły najnowsze pomiary RFBenchmark.

Według danych firmy Ookla w marcu 2023 Polska znalazła się na 44. miejscu w globalnym rankingu prędkości sieci mobilnych (awans o 7 miejsc), z medianą pobierania 47,86 Mb/s i wysyłania 10,61 Mb/s.

Ookla Speedtest.net: najszybszy internet mobilny w 1Q 2023

Z pomiarów użytkowników aplikacji Speedtest.net wynika, że w pierwszym kwartale 2023 roku najszybszy internet mobilny we wszystkich technologiach łącznie oferował Plus, zapewniając medianę prędkości pobierania 47,79 Mb/s. Na kolejnych pozycjach znalazły się:

T-Mobile – 46.90 Mb/s,

– 46.90 Mb/s, Orange – 45,48 Mb/s,

– 45,48 Mb/s, Play – 39,25 Mb/s.

Speedtest.net podaje też osobne wyniki dla samego 5G w pierwszym kwartale 2023. Tu oczywiście również triumfatorem jest Plus z medianą pobierania 155,19 Mb/s. Pozostałe sieci nie osiągnęły nawet połowy tej wartości:

Orange – 65,71 Mb/s,

– 65,71 Mb/s, T-Mobile – 62,69 Mb/s,

– 62,69 Mb/s, Play – 59,84 Mb/s.

Zupełnie inne wyniki dają pomiary wielkości opóźnienia sygnału we wszystkich rodzajach sieci. Ookla mierzy ping dla wielu serwerów (multi-server latency). W pierwszym kwartale 2023 r. na pierwsze miejsce wysunął się Orange z wynikiem 42 ms. Za nim uplasowali się:

T-Mobile i Play – 43 ms,

i – 43 ms, Plus – 45 ms.

Kolejnym wskaźnikiem, jaki Speedtest.net bierze pod uwagę, jest spójność sieci. Jest to własna kategoria określona przez firmę Ookla – procent wyników z prędkością pobierania co najmniej 5 Mb/s i wysyłania co najmniej 1 Mb/s. Najlepiej w tej kategorii wypadł T-Mobile z wynikiem 89,5%. A oto kolejne miejsca:

Orange – 87,5%,

– 87,5%, Play – 82,1%,

– 82,1%, Plus – 80,7%.

W rankingu Speedtest.net tradycyjnie pojawiło się też zestawienie najszybszych smartfonów w Polsce i ich producentów. Najlepiej wypadła firma Apple (mediana pobierania 55.24 Mb/s), znacznie dalej za nią znalazł się Samsung (45,68 Mb/s). Najszybszymi urządzeniami używanymi przez Polaków pod względem pobierania były:

iPhone 14 Pro Max (77,35 Mb/s),

(77,35 Mb/s), Galaxy S23 Ultra (76,67 Mb/s),

(76,67 Mb/s), iPhone 14 Pro (76,15 Mb/s),

(76,15 Mb/s), iPhone 14 (73,59 Mb/s),

(73,59 Mb/s), iPhone 13 mini (72,32 Mb/s).

Ookla podaje też rezultaty osiągane w największych polskich miastach. Pod względem szybkości pobierania lista wygląda tak:

Łódź 50.88 Mb/s,

50.88 Mb/s, Poznań 46,83 Mb/s,

46,83 Mb/s, Warszawa 46,65 Mb/s,

46,65 Mb/s, Wrocław 45,83 Mb/s,

45,83 Mb/s, Kraków 45,60 Mb/s.

