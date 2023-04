Kto ma najszybszy internet w 2023 roku? Nieoczekiwana zmiana na podium

SpeedTest.pl podał wyniki testów za pierwszy kwartał 2023 roku. Nieoczekiwanie na czele rankingu znalazł się Plus, przez miesiące i lata zajmujący na ogół ostatnią pozycję. Nie, nie chodzi tylko o wyniki 5G, lecz także za zestawienia we wszystkich kategoriach łącznie.

Ranking Internetu mobilnego 3G, 4G i 5G

SpeedTest.pl podał zestawienie operatorów w szybkości internetu mobilnego za pierwszy kwartał 2023 roku. Ranking bazuje na około 815 tys. pomiarów w sieciach 3G, 4G LTE i 5G, wykonanych w aplikacjach dla Android i w aplikacji dla iOS.

W marcu pierwsze miejsce zajął Plus (49,6 Mb/s), a wyniki tego miesiąca wpłynęły na cały kwartał, więc w rezultacie Plus został liderem w prędkości pobierania (44,6 Mb/s). Wyprzedził on z minimalną przewagą pozostałą trójkę operatorów, w tym dotychczasowego lidera rankingu, T-Mobile (44,2 Mb/s).

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Plus 44,6 10,5 37 174 tys. T-Mobile 44,2 12,2 30 176 tys. Play 43,5 12,8 29 279 tys. Orange 43,4 11,6 28 186 tys.



Skąd ta nagła zmiana u Plusa, który dotąd w zestawieniach okupował najczęściej ostatnie miejsce? Jak wyjaśnia SpeedTest.pl, Plus po wdrożeniu 5G w 2020 roku udostępniał nową technologię głównie w nowych lub wybranych kategoriach taryf, a przez to sieć 5G przez ostatnie 1,5 roku była w niewielkim stopniu obciążona ruchem. Jednak na początku marca operator zmienił podejście, włączając 5G również klientom starszych taryf abonamentowych, a także użytkownikom ofert mix i prepaid.

Statystyki prędkości pobierania danych za ostatnie 12 miesięcy 2022/2023 r. (wykres: SpeedTest.pl)

Według szacunków SpeedTest.pl, Plus udostępnił w ten sposób 5G dla ok. 3 milionów kart SIM. Spowodowało to, że część klientów, która dotychczas korzystała z LTE ze średnią prędkością około 35 Mb/s, uzyskała automatyczny dostęp do nowej technologii z prędkością średnio około 138 Mb/s. Efektem tego był wzrost udziału testów 5G u Plusa operatora o 50% w porównaniu z lutym.

W naszej ocenie, zapoczątkowane w marcu zmiany w rankingu mobilnym mogą okazać się bardziej trwałe i być może dopiero rozstrzygnięcie przetargu na częstotliwości dedykowane dla 5G da impuls do kolejnych batalii o miano najszybszego operatora

– komentuje SpeedTest.pl.

W przypadku prędkości wysyłania liderem był Play (12,8 Mb/s), a najmniejszymi opóźnieniami charakteryzował się Orange (28 ms).

Ranking Internetu 5G

W pierwszym kwartale 2023 roku w technologii 5G za pomocą aplikacji SpeedTest.pl wykonanych zostało ponad 60 tysięcy testów. Ich udział w ogólnej liczbie testów mobilnych stale rośnie, choć mocno różni się między operatorami – w marcu było to od 4% w Orange do 15% w Plusie.

W tej kategorii wygrana Plusa już nie dziwi, który niezmiennie od blisko 2 lat, dzięki posiadaniu dedykowanego pasma częstotliwości, zajmuje pierwsze miejsce w pomiarach 5G. Również w pierwszym kwartale 2023 roku pozostaje liderem ze średnią prędkością pobierania 138 Mb/s. Jest to prędkość znacznie wyższa niż u pozostałych operatorów oferujących 5G na pasmach wykorzystywanych również w 4G LTE. Liderem prędkości wysyłania jest Play (27,4 Mb/s), a w przypadku opóźnień Play oraz Orange (25 ms).

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Plus 138,0 17,8 33 20 tys. Play 70,3 27,4 25 19 tys. Orange 65,5 26,8 25 7 tys. T-Mobile 62,2 24,3 28 14 tys.



Pełne wyniki rankingu na stronie SpeedTest.pl.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl,SpeedTest.pl

Źródło tekstu: SpeedTest.pl