Galaxy S23 vs Galaxy S22. Bitwa na 5G

Firma Ookla sprawdziła, jak smartfony Samsunga z serii Galaxy S23 radzą sobie z łacznością 5G w porównaniu z poprzednikami. Pod uwagę wzięto kilka państw świata, w tym Polskę.

Czy warto wymienić smartfon z serii Samsung Galaxy S22 na nowszy model, czyli przedstawiciela serii Galaxy S23? Przed takim pytaniem stanęło wielu posiadaczy tych pierwszych, do których sam należę. Nowsze urządzenia mają trochę ulepszeń, które wynikają przede wszystkim z zamontowania w ich obudowach nowszych, wydajniejszych podzespołów. Firma Ookla, która stoi za serwisem speedtest.net, porównała obie serwie smartfonów pod kątem szybkości połączenia z Internetem za pośrednictwem sieci 5G.

Samsungowe 5G w Polsce

W Polsce sieci 5G nie rozwinęły jeszcze skrzydeł i nie pokazały, co potrafią. Wszystko przez to, ze wciąż czekamy na przydzielenie telekomom częstotliwości dedykowanych technologii 5G. Przymiarki do aukcji numer 2 już trwają, ale cały proces potrwa jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Tymczasem pod względem szybkości 5G pozostajemy daleko za liderami. A czy w takich warunkach można zauważyć różnicę między smartfonami z serii Galaxy S22 i nowszymi Galaxy S23? Okazuje się, że tak.

Z danych zebranych przez firmę Ookla wynika, że najszybszym pobieraniem danych z Internetu przez sieć 5G w Polsce może się pochwalić Samsung Galaxy S23+ (98,99 Mb/s). Model ten zdecydowanie zostawił w tyle pozostałe modele z serii, Galaxy S23 (82,74 Mb/s) i Galaxy S23 Ultra (86,46 Mb/s). W przypadku ubiegłorocznych urządzeń, największą szybkość w pobieraniu danych osiągnął Galaxy S22 (80,43 Mb/s).

Samsungowe 5G na świecie

A jak pojedynek na 5G wypada w kolebce Samsunga, czyli w Korei Południowej? Zdecydowanie lepiej pod względem osiąganych prędkości. I w tym przypadku pobieranie danych z Internetu przez sieć 5G okazało się szybsze na smartfonach z serii Galaxy S23, a przynajmniej w porównaniu z ich bezpośrednimi poprzednikami. Tym razem na czele znalazł się model Galaxy S23 Ultra (584,08 Mb/s), który pokonał model Galaxy S22 Ultra (537,28 Mb/s). Ten jednak okazał się lepszy w omawianej kategorii niż modele Galaxy S23 czy Galaxy S23+.

Niezłe wyniki zostały osiągnięte również w Brazylii. Tam zwycięzcą okazał się Galaxy S23+ (494,18 Mb/s).

W większości zbadanych krajów najszybciej można było pobierać dane z Internetu przez 5G za pomocą smartfonu z serii Galaxy S23. Inaczej jednak było w Chinach, gdzie liderem szybkości okazał się Samsung Galaxy S22+ (301,41 Mb/s). Za to najwolniejszy okazał się model Galaxy S23 (242,70 Mb/s).

A czy w którymś z badanych krajów 5G było wolniejsze niż w Polsce? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna: 5G w Polsce okazało się najwolniejsze. Poniżej szczegółowe średnie wyniki łączy 5G na smartfonach z serii Galaxy S23 i Galaxy S22 w pozostałych krajach.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Ookla