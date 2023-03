Samsung przyspiesza z 5G, skorzysta na tym Google

Samsung zaprezentował nowy modem 5G dla urządzeń mobilnych – Exynos Modem 5300. Wszystko wskazuje na to, że jednostka zadebiutuje w nowym układzie SoC Google Tensor 3 oraz najnowszej generacji smartfonów – Google Pixel 8.

Premiera nowego modemu Exynos 5300 jest nieco zaskakująca, bo zazwyczaj podobne debiuty następowały równolegle z prezentacją własnych układów SoC Samsunga. Chociaż koreański producent przedstawił w lutym nowe układy Exynos 1330 i Exynos 1380, to jednak dotąd nie doczekaliśmy się jednostki, w której mógłby znaleźć swoje zastosowanie wysoko pozycjonowany Exynos Modem 5300.

Zobacz: Exynos 1330 i Exynos 1380 już są. Nowe układy Samsunga oficjalnie

Wszystko wskazuje na to, że Exynos Modem 5300 na rynku zadebiutuje w układzie Google Tensor trzeciej generacji, który ma trafić do telefonów Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Dzięki wykorzystaniu złącza PCIe może być jednak wbudowany do dowolnego innego układu SoC. Nowy modem Samsunga będzie konkurował ze Snapdragonem X70, czyli zaprezentowaną niedawno nowością firmy Qualcomm.

Exynos Modem 5300 jest wykonany w procesie 4 nm EUV i stanowi duży skok technologiczny w porównaniu do poprzednika, modemu Exynos 5123 w litografii 7 nm. Oznacza to, że będzie bardziej energooszczędny, a jednocześnie zapewni duże prędkości transferu danych – do 10 Gbps podczas pobierania w 5G. Maksymalna prędkość wysyłania w 5G sięgnie natomiast 3,87 Gbps. W sieci LTE modem pozwoli osiągnąć 3 Gbps podczas pobierania i 422 Mbps podczas wysyłania.

Nowy Exynos Modem 5300 jest zgodny ze specyfikacją 3GPP 5G NR Release 16. Działa w standardach SA oraz NSA i korzysta z pasm 5G sub-6GHz (z modulacją 256-QAM) i mmWave (64-QAM) w zakresach: FR1 (410 – 7125 MHz) i bardzo wysokich FR2 (24 250 - 52 600 MHz). Zapewnia też obsługę EN-DC (Dual Connectivity), pozwalającego na równoczesne korzystanie z pasm LTE i 5G, co przełoży się na lepsze wykorzystanie obydwu sieci.

Zobacz: Qualcomm prezentuje nowy modem 5G oraz pierwszy produkt Wi-Fi 7

Zobacz: Google Pixel 8 Pro rozczaruje fanów. Grafiki nie zostawiają złudzeń

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung