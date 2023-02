Exynos 1330 i Exynos 1380 już są. Nowe układy Samsunga oficjalnie

Po długich miesiącach oczekiwania Samsung zaprezentował swoje nowe mobilne układy Exynos 1330 i Exynos 1380 przeznaczone dla smartfonów średniej klasy – Galaxy A.

Układy Exynos 1330 i Exynos 1380 pojawiały się już od dawna w przeciekach, według których miały trafić do różnych smartfonów Galaxy A. Ten pierwszy został nawet umieszczony w zaprezentowanym już Galaxy A14, jednak jak dotąd Samsung nie ujawniał w pełni możliwości nowych jednostek. Teraz w końcu to zrobił.

Exynos 1330

Prostszy model SoC Samsunga wykonany jest w procesie 5 nm, wniesie więc do tańszych smartfonów Galaxy A pewien powiew nowości. Ma dwa rdzenie Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz i sześć Cortex-A55 o taktowaniu 2 GHz, za przetwarzanie grafiki odpowiada Mali-G68 MP2.

Smartfon z układem Exynos 1330 będzie mógł być wyposażony w ekran Full HD+ o taktowaniu do 120 Hz, pamięć RAM w standardach LPDDR4x lub LPDDR5 oraz wewnętrzną UFS 2.2 lub UFS 3.1.

Exynos 1330 zapewni współpracę z aparatami o rozdzielczości do 108 Mpix, nagrywającymi wideo 4K 30 fps.

Co ważne, nowy układ ma zintegrowany modem 5G w pasmach sub-6GHz. Zapewnia pobieranie z prędkością do 2,55 Gbps i wysyłanie do 1,28 Gbp. W specyfikacji znajdziemy także Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC i USB-C oraz GPS, BeiDou, Galileo i GLONASS.

Exynos 1380

Exynos 1380 to układ w litografii 5 nm, z czterema rdzeniami ARM Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz oraz czterema Cortex-A55 z zegarem 2 GHz. Za grafikę odpowiada GPU Mali-G68 MP5 o taktowaniu 950 MHz.

Układ zapewni działanie z ekranami Full HD+ o maksymalnym odświeżaniu 144 Hz, współpracuje z pamięciami RAM LPDDR4x i LPDDR5 oraz wewnętrzną UFS 3.1. Zintegrowany potrójny procesor obrazu ISP jest w stanie poradzić sobie z aparatami o rozdzielczości do 200 Mpix oraz nagrywaniem wideo 4K 30 fps z EIS. Moduł przetwarzania neuronowego NPU pozwala na wykonanie operacji z wydajnością 4.9 TOPS.

Exynos 1380 jest gotowy do działania w sieciach 5G sub-6GHz o prędkości pobierania do 3,67 Gbps i wysyłania 1,28 Gbps. Zapewnia też wsparcie dla Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC oraz USB-C, a także pozycjonowania GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS i GPS. Układ w pierwszej kolejności trafi do telefonu Galaxy A54 5G.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: SamMobile