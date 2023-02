Samsungi Galaxy A54 i A34 pozują na prasowych renderach

Samsung przygotowuje nowe smartfony ze średniej półki cenowej. Wkrótce powinniśmy oficjalnie poznać modele Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G. Oba urządzenia możemy już zobaczyć na wyciekłych renderach prasowych. Znamy również możliwą specyfikację obu urządzeń.

Samsung Galaxy A54 5G

Jeśli dotychczasowe doniesienia są prawdziwe, Samsung Galaxy A54 5G będzie urządzeniem wyposażonym w 6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz. W górnej części ekran będzie miał otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix. Tylny zestaw aparatów to trzy jednostki, których obiektywy na zewnątrz będą przypominały to, co mamy w smartfonach z serii Galaxy S23. Główny aparat zaoferuje rozdzielczość 50 Mpix oraz optyczną stabilizację obrazu. Towarzyszyć mu będą 12-megapikselowy aparat ultraszerokokątny oraz 5-megapikselowy czujnik głębi.

Wewnątrz obudowy, odpornej na działanie pyłów i wody zgodnie z normą IP67, ma pracować układ Exynos 1380. Towarzyszyć mu będzie 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej, rozszerzalnej do 1 TB za pomocą kart pamięci microSD. Smartfon zostanie wyposażony w łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 oraz NFC. Całość będzie zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 25 W. Zainstalowane oprogramowanie to Android 13 z interfejsem One UI 5.1.

Samsung Galaxy A34 5G

Drugi ze smartfonów będzie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i pozostałych parametrach podobnych do Galaxy A54 5G. Jednak zamiast otworu na przedni aparat, w Galaxy A34 5G znajdzie się małe wcięcie. Inna będzie też rozdzielczość aparatu do selfie – 13 Mpix. Główny aparat z tyłu będzie miał rozdzielczość 48 Mpix, a do towarzystwa będzie miał aparaty o rozdzielczości 8 Mpix (ultraszerokokątny) oraz 5 Mpix (makro).

Smartfon będzie napędzany układem MediaTek Dimensity 1080, współpracującym z 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej (+ do 1 TB na karcie pamięci). Smartfon ma mieć podobne wyposażenie łącznościowe, jak Galaxy A54 5G, ale z Bluetooth 5.2 w zestawie. Do tego bateria 5000 mAh z ładowaniem 25 W i Android 13 z interfejsem One UI 5.1.

Dostępność i cena

Oczekuje się, że smartfony Samsung Galaxy A54 5G i Samsung Galaxy A34 5G trafią na rynek w marcu 2023 roku. Europejskie ceny tych urządzeń powinny wyglądać tak:

Samsung Galaxy A34 5G 6/128 GB – 410-430 euro (ok. 2000 zł),

(ok. 2000 zł), Samsung Galaxy A34 5G 8/256 GB – 470-490 euro (ok. 2300 zł),

(ok. 2300 zł), Samsung Galaxy A54 5G 8/128 GB – 530-550 euro (ok. 2500-2600 zł),

(ok. 2500-2600 zł), Samsung Galaxy A54 5G 8/256 GB – 590-610 euro (ok. 2800-2900 zł).

