Galaxy S23 Ultra z wadą ekranu. Samsung: wszystko jest w porządku

Seria Galaxy S23 jest w pełnej sprzedaży na całym świecie, w tym także w Polsce. Rekordy sprzedaży bije Galaxy S23 Ultra, który przynajmniej u nas okazał się najchętniej wybieranym modelem w promocji na start.

Od kilku dni na forum Samsung Commnity, a także na Reddicie i Twitterze pojawiają się narzekania na dziwną cechę ekranu w Galaxy S23 Ultra. Zdaniem skarżących się posiadaczy tego modelu, jest to wada fabryczna, która nie powinna być przepuszczona przez kontrolę jakości. Chodzi o to, że na części ekranu w rogu telefonu, po oświetleniu ujawnia się zniekształcenie, jakby ekran był w tym miejsce za mocno ściśnięty. Niektórzy porównują tę deformację do bańki powietrza.

Na zamieszczonych przez użytkowników zdjęciach i filmikach faktycznie widać lekką skazę na ekranie, chociaż trudno oprzeć się wrażeniu, że gdyby nie posty na Twitterze czy Reddicie, cześć posiadaczy Galaxy S23 Ultra nawet by tego nie zauważyła.

#S23Ultra either has some serious quality control issues with the first batch of phones, or Im just the most unlucky person. These are 2 different phones, both with the same issue, with my second one actually being worse.

Was the glass not bonded correctly or what?! @SamsungUK pic.twitter.com/7F9ZlmINN3