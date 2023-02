Aktualizacja psuje smartfony Samsunga. Są na to sposoby

Tydzień temu Samsung ruszył z aktualizacjami One UI 5.1 dla serii Galaxy S22. Nowy soft poza licznymi usprawnieniami przyniósł części użytkowników problemy ze zbyt szybko rozładowującym się akumulatorem.

W zeszłym tygodniu Samsung ruszył z aktualizacją smartfonów z serii Galaxy S22. Ważąca blisko 2 GB paczka OTA dostarczyła nową wersję systemu w wersji Samsunga, czyli One UI 5.1. Ta edycja zadebiutowała wraz z serią Galaxy S23 i będzie udostępniania w starszych smartfonach, na początek właśnie w zeszłorocznych flagowcach.

Zobacz: Samsung aktualizuje smartfony do One UI 5.1

Aktualizacja przyniosła ogromną liczbę zmian, jednak nie wszystko się Samsungowi w pełni udało. Jak wynika z relacji użytkowników na forum Samsung Community i na Reddicie, nowa paczka OTA spowodowała poważne problemy z działaniem baterii. Jeden z tych wątków wręcz zatytułowany jest „One UI 5.1 – śmierć Galaxy S22 Ultra”, a jego autor skarży się, że telefon rozładowuje się w 7 godzin po umiarkowanym użytkowaniu.

Na Reddicie pojawiały się podobne głosy i tam jako winowajcę drenowania baterii wskazano klawiaturę Samsung Keyboard. Jeden z poszkodowanych zwrócił się na chacie do wsparcia klienta Samsunga i tam zasugerowano, że rozwiązaniem problemu jest wyczyszczenie wszystkich danych (razem z cachem) aplikacji Samsung Keyboard. By to zrobić, trzeba dotrzeć do odpowiedniej opcji poprzez menu ustawień systemu w sekcji zarządzania aplikacjami. Po tej czynności należy jeszcze zrestartować telefon. Usunięcie danych klawiatury powoduje też konieczność jej ponownej konfiguracji.

Problem klawiatury Samsunga nie dotyczy jednak tych użytkowników, którzy domyślnie używają innej aplikacji do pisania.

To może pomóc, ale nie jest to jedyną przyczyną szybszego rozładowania akumulatora. Część użytkowników zauważyła, że aktualizacja One UI 5.1 automatycznie przełączyła smartfony w tryb maksymalnej wydajności. Zmianę odczują ci posiadacze Galaxy S22, którzy wcześniej mieli wybrany tryb oszczędzania energii, więc nie jest to błąd w samym One UI 5.1.

Niewykluczone jednak, że drenowanie baterii ma jeszcze inna przyczynę. Samsung bada już problem.

Zobacz: Samsung z genialną nowością. Rządy nie będą zachwycone

Zobacz: Galaxy S23 już w pełnej sprzedaży. Za darmo słuchawki Galaxy Buds2 Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: GSM Arena, Samsung Community, Reddit