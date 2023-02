Samsung aktualizuje smartfony do One UI 5.1

Samsung zaczął aktualizować oprogramowanie w swoich starszych smartfonach do One UI 5.1. W Polsce dotyczy to na przykład modelu Galaxy S22 Ultra.

Wraz ze smartfonami z serii Galaxy S23 Samsung zaprezentował również najnowszą wersję swojego oprogramowania mobilnego, czyli One UI 5.1. Teraz zaczęło ono trafiać, jako aktualizacja, na pokład ubiegłorocznych smartfonów z serii Galaxy S22. Update jest dostępny również dla mojego Galaxy S22 Ultra, zakupionego w oficjalnym sklepie Samsunga w Polsce.

One UI 5.1 – co nowego?

Aktualizacja dla smartfonu Galaxy S22 Ultra nosi oznaczenia S908BXXU3CWAI, S908BOXM3CWAI i S908BXXU3CWAI oraz "waży" 1974,96 MB. Podnosi ona poziom poprawki zabezpieczeń do 1 lutego 2023 roku oraz zawiera sporo nowości związanych z najnowszą wersją interfejsu One UI. Są wśród nich nowe funkcje Galerii oraz ulepszenia w zakresie produktywności i personalizacji. Pełna lista zmian jest widoczne na zamieszczonym poniżej zrzucie ekranu (po kliknięciu otworzy się on na nowej karcie).

Z czasem One UI 5.1, które bazuje na systemie Android 13, będzie dostępne w formie aktualizacji również dla innych smartfonów Samsunga.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, SamMobile

Źródło tekstu: Samsung, opracowanie własne