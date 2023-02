Czekasz na iPhone’a z USB-C? Łap kubeł zimnej wody

Apple ociąga się ze wprowadzeniem USB-C do iPhone'a, ale w końcu musi to zrobić. Wiele wskazuje na to, że iPhone 15 będzie pierwszym z „normalnym” gniazdem ładowarki.

USB-C w smartfonie Apple nie musi jednak oznaczać, że będą z nim działały różne akcesoria. Właściwie jest niemal pewne, że będą z tym jakieś problemy. Potwierdza to świeża plotka z Chin.

Apple wymyśla własne USB-C

Apple pracuje podobno nad własną wersją USB-C z dodatkowymi zabezpieczeniami. Podobnie jak obecne kable i akcesoria ze złączem Lightning, te z USB-C również mają dostać specjalne czipy autoryzujące.

To oczywiście dobry krok w kierunku bezpieczeństwa telefonu, bo ograniczy możliwość złamania zabezpieczeń przez podłączenie szkodliwego przewodu czy nośnika danych. Z drugiej strony jest niemal pewne, że sporo akcesoriów na USB-C po prostu nie będzie działać z iPhone'ami. No i Apple może zbierać opłaty za certyfikację, a tego nigdy za dużo.

Apple stosuje zabezpieczenia od 2012 roku. Wszystkie akcesoria Apple dla złącza Lightning i certyfikowane akcesoria partnerów mają wbudowany układ potwierdzający, że to urządzenie jest bezpieczne. Jeśli podłączysz akcesorium bez tego czipu do iPhone'a, zapewne zobaczysz komunikat z informacją, że nie jest ono obsługiwane. To samo czeka kupujących iPhone'a 15 i iPhone'a 15 Pro, jeśli nie wyposażą się w zatwierdzone przez Apple dodatki.

Pewnie teraz zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że nie ma takich problemów z iPadami z USB-C? To proste – iPady 10 generacji nie mają czipu zabezpieczającego w interfejsie USB-C. To dzięki temu można do nich podłączyć przeróżne tanie przejściówki, ładowarki i stacje dokujące.

Informację o tym opublikowała osoba podająca się za specjalistę w dziedzinie układów scalonych z 25-letnim doświadczeniem, który pracował między innymi przy procesorach Intel Pentium. Czy to prawdziwa tożsamość? Trudno powiedzieć, ale plotka brzmi wiarygodnie.

Przy okazji warto dodać, że według analityka Ming-Chi Kuo USB-C w iPhone'ach 15 będzie ograniczone do USB 2.0. Jedynie modele Pro i Pro Max dostaną szybsze złącze. Wychodzi więc na to, że Apple zmieni tylko kształt złącza, a całą resztę będzie dalej robić po swojemu. USB-C w iPhone'ach to zmyłka.

iPhone z USB-C do 2025 roku

Oczywiście zawsze jest szansa, że Apple nie wprowadzi USB-C w 15 serii iPhone'ów. UE daje czas do 28 grudnia 2024 roku na zunifikowanie standardu ładowania elektroniki. Jeśli cykl produkcyjny nie ulegnie zmianie, Apple może czekać aż do premiery iPhone'a 17.

