iPhone 15 Ultra oczami fana marki

Apple szykuje nowy topowy smartfon, który ma być jeszcze lepszy od iPhone'ów Pro Max. Projektant Jonas Daehnert pokazał właśnie, jak to urządzenie mogłoby wyglądać?

iPhone 14 Pro Max najwyraźniej nie jest dla Apple'a wystarczająco dobrym flagowym smartfonem, skoro chce wypuścić na rynek coś jeszcze lepszego. Najwyższy model iPhone'a 15 ma być tak dużym skokiem w stosunku do wskazanego urządzenia. By lepiej odzwierciedlić te zmiany, nowy smartfon ma mieć nazwę iPhone 15 Ultra. Koresponduje to na przykład z topowym zegarkiem amerykańskiej firmy, czyli Apple Watch Ultra.

O nadchodzącym smartfonie wiemy niewiele, jednak dzięki pracom projektanta Jonasa Daehnerta, które ten opublikował na Twitterze, możemy zobaczyć, jak iPhone 15 Ultra mógłby wyglądać. Według plotek, urządzenie to ma mieć zakrzywione krawędzie, tytanową obudowę oraz cieńsze ramki wokół wyświetlacza niż iPhone 14 Pro Max. Według wizji artysty, iPhone 15 Ultra mógłby wyglądać tak:

Jonas Daehnert wykonał kilka renderów iPhone'a 15 Ultra dla zabawy. Jak sam twierdzi, nie opierają się one na przeciekach, a jedynie na jego własnej wizji. W ten sposób powstało urządzenie, które jest skrzyżowaniem iPhone'a 14 Pro Max oraz zegarka Apple Watch Ultra. A jak iPhone 15 Ultra będzie wyglądał w rzeczywistości? Tego prawdopodobnie dowiemy się bliżej premiery.

IPhone 15 Ultra najprawdopodobniej będzie wyposażony w aparat peryskopowy z 6-krotnym zoomem optycznym. Oczekuje się, że pod maską znajdzie się układ A17 Bionic, natomiast zamiast portu Lightning będzie USB-C. Urządzenie może być również wyposażone w przyciski półprzewodnikowe. Oczywiście model ten będzie na pewno droższy od iPhone'a 14 Pro Max.

12mm+ thick - the Ultra concept. pic.twitter.com/6SeVVeX4e6 — Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) February 6, 2023

