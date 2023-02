Tanio już było. Apple szykuje jeszcze droższego iPhone'a

Apple szykuje jeszcze droższego iPhone'a. Już niebawem w ofercie producenta może się pojawić nowy topowy wariant Ultra.

Ujmując temat dość łagodnie, iPhone'y nigdy nie miały reputacji smartfonów tanich. Mimo to Apple sukcesywnie stara się przesuwać górną granicę tego, ile może kosztować telefon z segmentu premium. Wygląda na to, że w przyszłym roku czeka nas pod tym względem prawdziwa rewolucja.

iPhone Ultra nowym flagowcem Apple?

Wszystko dlatego, że to właśnie w 2024 roku do sklepów może trafić nowy wariant iPhone'a: Ultra. Ma on być pozycjonowany powyżej wersji Pro Max, zajmującej obecnie topowe miejsce w portfolio producenta. Jak łatwo się domyślić, ma on być też od niego dużo droższy.

Takich rewelacji dostarcza Mark Gurman na łamach serwisu Bloomberg. Jak sugeruje dziennikarz, dobitnym sygnałem, że Apple rozważa wprowadzenie jeszcze droższego modelu do swojej oferty, miała być niedawna wypowiedź Tima Cooka. Podczas omawiania wyników finansowych firmy stwierdził, że konsumenci są gotowi płacić jeszcze więcej, o ile w zamian dostaną lepszy telefon.

Warto zauważyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszymy o potencjalnym iPhone'ie Ultra. Dotychczasowe plotki sugerowały jednak, że pod taką nazwą zobaczymy "przefarbowany" wariant Pro Max. Tym razem jednak mowa jest o całkowicie odrębnym urządzeniu.

Czym taki iPhone Ultra różniłby się od wersji Pro? To doskonałe pytanie... na które nie mamy póki co odpowiedzi. Pewne jest jedynie to, że będzie on droższy od najdroższego aktualnie iPhone'a 14 Pro Max, za którego musimy zapłacić co najmniej 7199 zł.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Bloomberg, 9to5Mac