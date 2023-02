Samsung Galaxy Z Fold3 i pękające ekrany

Niektórzy użytkownicy Samsunga Galaxy Z Fold3 w USA dostali niemiłą niespodziankę. Ekrany w ich składakach pękają bez wyraźnego powodu tuż po wygaśnięciu rocznej gwarancji.

Samsung Galaxy Z Fold3 to zaprezentowany w 2021 roku składany smartfon Koreańczyków. Jednym z jego najbardziej wrażliwych miejsc jest niewątpliwie miejsce zgięcia wewnętrznego wyświetlacza. Jak się okazuje, ekran na zgięciu potrafi pęknąć, czego doświadczyli wybrani użytkownicy smartfonu w USA tuż po wygaśnięciu gwarancji, która w tym kraju trwa rok.

Tego typu "katastrofa" spotkała jednego z czytelników serwisu Phone Arena. Ekran w jego Galaxy Z Fold3 pękł, gdy gwarancja przestała już obowiązywać. Stało się to pomimo tego, że smartfon nigdy nie został upuszczony czy traktowany w jakiś nietypowy sposób. Pęknięcie pojawiło się prawie na środku wewnętrznego wyświetlacza, oczywiście już po wygaśnięciu gwarancji. Warto tu jeszcze dodać, że właściciel wciąż spłaca cenę zakupu smartfonu, wynoszącą około 1100 dolarów (4900 zł).

Pechowy użytkownik "składaka" skontaktował się z Samsungiem. Ten odesłał go do serwisu, który naprawiłby wyświetlacz za "jedyne" 800 dolarów (3565 zł), czyli 73% ceny zakupu telefonu.

Podobny problem miał jeden z użytkowników Reddita. Po 15 miesiącach od zakupu smartfonu Galaxy Z Fold3 chciał on pokazać swojemu znajomemu wewnętrzny ekran urządzenia. Podczas otwierania go usłyszał trzask, a na środku ekranu, w miejscu zginania, pojawiło się pęknięcie. W skutek tego prawa część ekranu przestała reagować, podczas gdy lewa część nadal działała normalnie. Normalne korzystanie ze smartfonu przestało być możliwe.

Jeszcze inny właściciel Galaxy Z Fold3 napisał na Reddicie, że zdjął telefon z ładowarki i go rozłożył. Wtedy wewnętrzny wyświetlacz podzielił się na środku. Działo się to 3 miesiące od zakupu (czyli jeszcze w trakcie obowiązywania gwarancji), a smartfon nigdy nie został upuszczony (jak podaje właściciel). Smartfon trafił do Samsunga i, przy braku innych uszkodzeń fizycznych (poza pękniętym ekranem), do do serwisu na naprawę w ramach gwarancji. Serwisanci poinformowali jednak, że znaleźli punkt uderzenia na ekranie oraz martwe piksele. Z tego powodu właściciel smartfonu miałby zapłacić 700 dolarów (3120 zł) za jego naprawę.

Jedyne, co przypomina uderzenie, można zobaczyć na zdjęciu tutaj [zdjęcie powyżej, przyp.red.], na lewo od zagięcia, około 1 cm od góry, i jest to prawie jak kawałek szkła skierowany na zewnątrz ekranu, a nie dołek w ekranie. Nie było go, dopóki przedstawiciel Samsunga nie otworzył i nie zamknął telefonu 3 lub 4 razy podczas sprawdzania.

– napisał rozzłoszczony posiadacz Galaxy Z Fold3

Użytkownicy składanego smartfonu Samsunga w USA, których dotknął podobny problem, są zachęcani do kliknięcia w specjalny link i napisania listu do dyrektora generalnego firmy. Osoby z innych krajów mogą wejść na lokalną stronę samsung.com i na dole znaleźć link "Kontakt z Biurem Prezesa".

