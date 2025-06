Intel Nova Lake ze szczegółami. Dostaniemy nawet 52 rdzenie

Intel , znany z produkcji jednych z najlepszych procesorów na rynku, przygotowuje się do premiery kolejnej generacji - rodziny Nova Lake . W sieci pojawiła się właśnie szczegółowa specyfikacja i wygląda na to, że czekają nas spore zmiany względem dostępnych obecnie CPU z serii Core Ultra 200S.

Premiera planowana jest na 2026 rok

W przeciwieństwie do Arrow Lake, które opiera się na architekturach Lion Cove i Skymont, Nova Lake ma wykorzystywać zupełnie nowe Coyote Cove i Arctic Wolf. Po raz pierwszy w historii procesorów desktopowych pojawić się mają także dodatkowe rdzenie LPE, znane już z mobilnych układów Meteor Lake. Będą one zoptymalizowaną wersją Arctic Wolf, odpowiedzialną za obsługę zadań o wyjątkowo niskim zużyciu energii, co ma istotnie poprawić efektywność energetyczną całego CPU.