Pierwsze wieści o HBM8. To będzie ogromny postęp

Standard HBM8 zobaczymy najwcześniej w 2038 roku

Wizja KAIST zakłada dynamiczny rozwój pamięci HBM, począwszy od HBM4, które ma osiągnąć pojemność od 288 do 348 GB, aż po HBM8 z trudnym do wyobrażenia 6144 GB per stos. Wraz ze wzrostem pojemności i wydajności, proporcjonalnie rosnąć będzie również pobór mocy - z 75 W dla HBM4 do nawet 180 W dla HBM8, a więc również i temperatury pod obciążeniem.